一点即送2.0

美味道地的泰国料理十分开胃，酸、辣、甜三味齐下或两两搭配，口味上就万千变化。本地泰国餐馆的外卖菜单，包含各种泰式料理，从家常菜、街边小吃、米饭到面食，为喜爱泰国料理的国人提供丰富多样的选择。《联合早报》美食记者本期介绍泰国餐，点评打包回家或宅送上门后的色香味。一餐两人份的预算不超过50元。

Real Thai

订餐平台：WhatsApp至82805088、Deliveroo、foodpanda、GrabFood

美味指数：★★★★

泰国餐馆Real Thai可供两人享用的泰国经典套餐。（叶晓虹摄）

在面簿上意外发现主打正宗泰式料理的Real Thai餐馆。尝试通过WhatsApp点餐，餐馆回复快，还传来电子菜单。点了可供两人享用的泰国经典套餐（$32），包括：鲜虾冬炎汤、泰国南部炸鸡、泰式煎蛋，两份米饭，两瓶泰式奶茶及一份泰式芒果糯米饭。

撒上炸葱的泰国南部炸鸡，外脆内软，鲜嫩多汁，充分散发泰式炸鸡的独特味道。店家附上两款辣酱搭配炸鸡，一甜一辣，十分好味。泰式煎蛋很家常，鲜虾冬炎汤的味道集合酸辣甜咸，搭配白饭恰到好处。

芒果糯米饭是泰国经典甜品。香甜的芒果搭配Q弹的糯米饭，拌上椰浆，甜中带咸，撒上脆绿豆仁，清新爽口，让味蕾和心情翩翩起舞。泰式奶茶甜度适中，奶味不过重。餐馆服务周到，泰式奶茶虽是瓶装，仍贴心送上两杯冰块，让炎热的午后多了一丝凉意。

餐馆位于樟城坊（Changi City Point），除了套餐，也提供单点菜式，价格大众化。订餐满$30提供免费送餐，这点对消费者来说，绝对加分！

Pope Jai Thai

订餐电话：WhatsApp至96424539

美味指数：★★★

泰国料理的代表菜不少，这次试吃泰式炒粿条、罗勒炒鸡肉饭和青咖喱鸡，都是一般大众熟悉的泰式风味。

Pope Jai Thai是社会企业，售卖各类泰国菜，可单点，也有套餐促销。（黄亿敏摄）

泰式炒粿条可谓国民菜肴之一，在当地餐馆小吃店的菜单上一定找得到，口味集合酸甜咸，加上海鲜、豆干、花生碎等配料。该餐馆的版本带有镬气，味道也不俗，可惜配料比较少。现推出几款套餐，泰式炒粿条是其一，可选鸡肉或蔬菜口味，配泰式奶茶，售价$8.80。

另一道罗勒炒鸡肉饭也有套餐选择，洋葱、辣椒、鱼露等调味配料，赋予肉粒香辣滋味，加上一个荷包蛋，热腾腾吃，饱足一餐。

青咖喱鸡（$9）搭配白饭，总让人大快朵颐，试吃的味道中规中矩，但咖喱酱汁分量足。

值得一提的是，该品牌是社会企业，九成员工属弱势群体，包括有身体残疾、精神问题、智力障碍、边缘少年等等。

订餐需至少$20，送餐费$8。送餐速度相当快，服务也不错，其中一份食物卖完了无法接单，服务员打电话来解释，安排另选菜肴。餐后还接到餐馆的短信询问用餐体验。

Bah Sok Thai Noodle

订餐平台：foodpanda（两公里内）、91899929（手机）

美味指数：★★★★

Bah Sok Thai Noodle的汤面和小吃，融入老板住在泰北小镇祖母的秘方。（陈爱薇摄）

在本地居住超过16年的化妆师Apichai，5月中在惹兰勿刹的ARC 380商业大厦开设这家泰国小食店。料理有熟悉的泰国风味，却又有些不同，原来融入了Apichai住在泰北小镇祖母的家传食谱。

招牌面汤（$6.50）有肉碎、花生、蒜粒、豆芽和鸡蛋，清甜汤底有一圈白萝卜和两个肉丸。喜欢它将汤底放盒，面条装袋的处理，和一般做法相反；汤底加热后再倒入面条，面条就不会糊掉。也可选择粿汁或米粉等。

小食以肉碎为主，但做法和味道各有千秋。例如纯肉碎和肉碎蛋加了新鲜柠檬汁，微酸又清新，但前者较辣，两者皆$6.50。泰式小金杯（五个$3.50）以猪肉碎和三色豆取代沙葛，还有炸云吞和特制肉丸。

也喜欢加入燕菜碎的柠檬汁（$2.50），有燕窝水的味道。泰式奶茶（$2）当然不能错过。亦可通过餐馆面簿或IG订餐。

Time for Thai

订餐平台：www.timeforthai.com.sg

美味指数：★★★

Time for Thai有黄梨炒饭和芒果沙拉等多种泰式食物。（黄靖晶摄）

每次吃泰国餐，首先会想点黄梨炒饭，这家餐馆的黄梨炒饭（$7.40）蛮讨好的，不会过于油腻，喜欢米饭带有黄姜粉的香味，搭配黄梨块、肉松、葡萄干、鸡肉和腰果等配料，咸中带点甜，口感丰富。

相比下，另一道主食青咖喱炒饭（$7.40）显得比较逊色。青咖喱味道没有想象中浓郁，加上炒饭的配料只有鸡肉和长豆，整体味道较为单薄。

如果爱吃很辣的话，可以考虑点参峇臭豆（$7.40），当中的肉末、大葱等，加上火辣的参峇酱调味，让臭豆的“火力”十足，属于重口味的下饭菜。

芒果沙拉是泰国餐的经典开胃菜之一，该餐馆的芒果沙拉（$6.40）相当爽口。酸酸甜甜的芒果丝、大葱丝和花生，看似简单的一道沙拉，味道鲜明可口，尤其适合在炎热下午吃，有助醒胃。

甜椰浆木薯（$4.40）则令人大失所望。木薯像是浸过糖水般，甜度超乎一般人可以接受的程度，完全吃不到木薯本身的味道，好可惜。

餐馆的外送服务须至少点餐满$30，外加送餐费用$10。