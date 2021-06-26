在温斯顿花园喝下午茶 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄亿敏 发布 / 2021年6月26日 5:00 AM 新加坡富丽敦海湾酒店与知名珠宝首饰品牌海瑞温斯顿推出下午茶。（酒店提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡富丽敦海湾酒店（The Fullerton Bay Hotel）与知名珠宝首饰品牌海瑞温斯顿（Harry Winston）推出的“Winston Garden”主题下午茶，现已延长至7月4日。在酒店The Landing Point品尝下午茶，从环境设计到美食，都以海瑞温斯顿珠宝的花卉设计为主题，例如勿忘我、百合、向日葵等，让人犹如置身“温斯顿花园”之中。下午茶茶点包括：熏三文鱼配马斯卡彭乳酪和芒果、虾子沙拉、樱桃巧克力挞配黑加仑子慕丝、玫瑰荔枝慕丝、巧克力马卡龙等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡 珠宝 下午茶 风味和牛料理 舌尖上的东瀛之旅 越南料理有香料提味