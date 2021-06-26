在温斯顿花园喝下午茶

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来自 / 联合早报

文 /
​​​​​​​黄亿敏

发布 / 2021年6月26日 5:00 AM

新加坡富丽敦海湾酒店与知名珠宝首饰品牌海瑞温斯顿推出下午茶。（酒店提供）
新加坡富丽敦海湾酒店与知名珠宝首饰品牌海瑞温斯顿推出下午茶。（酒店提供）

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新加坡富丽敦海湾酒店（The Fullerton Bay Hotel）与知名珠宝首饰品牌海瑞温斯顿（Harry Winston）推出的“Winston Garden”主题下午茶，现已延长至7月4日。

在酒店The Landing Point品尝下午茶，从环境设计到美食，都以海瑞温斯顿珠宝的花卉设计为主题，例如勿忘我、百合、向日葵等，让人犹如置身“温斯顿花园”之中。下午茶茶点包括：熏三文鱼配马斯卡彭乳酪和芒果、虾子沙拉、樱桃巧克力挞配黑加仑子慕丝、玫瑰荔枝慕丝、巧克力马卡龙等。

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