在温斯顿花园喝下午茶

新加坡富丽敦海湾酒店（The Fullerton Bay Hotel）与知名珠宝首饰品牌海瑞温斯顿（Harry Winston）推出的“Winston Garden”主题下午茶，现已延长至7月4日。

在酒店The Landing Point品尝下午茶，从环境设计到美食，都以海瑞温斯顿珠宝的花卉设计为主题，例如勿忘我、百合、向日葵等，让人犹如置身“温斯顿花园”之中。下午茶茶点包括：熏三文鱼配马斯卡彭乳酪和芒果、虾子沙拉、樱桃巧克力挞配黑加仑子慕丝、玫瑰荔枝慕丝、巧克力马卡龙等。