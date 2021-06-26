风味和牛料理 舌尖上的东瀛之旅

日本不同地区的和牛因个别食用的饲料而有了不同特色，例如萨摩和牛味道鲜嫩，近江牛入口即化，橄榄和牛则散发清香。享用一顿集合日本各地和牛的大餐，犹如赴一趟舌尖上的东瀛之旅。

和牛是日本知名牛肉品种，向来受到饕客们的喜爱。萨摩和牛、橄榄和牛、近江牛等，牛儿吃着不同饲料，形成不同牛肉美味。本地餐馆引进各类牛肉，让饕客通过各种牛肉滋味，领略当地的风味特色。

The Gyu Bar

主打牛肉的The Gyu Bar餐馆，除了引进日本不同地区的和牛，也提供不同吃法，让人品味和牛的不同风味。除了无烟日式烤肉（yakiniku），还有寿喜烧（sukiyaki）日式火锅和日式涮锅（shabu shabu）等吃法。

The Gyu Bar和牛套餐，一次过可品尝日本不同地区的和牛。

想来顿和牛大餐，让味蕾品尝日本各地和牛的风味，可选吃九道菜和牛套餐（每人$238++，须提前预订）。这些牛肉来自日本北海道富良野、鹿儿岛等从南到北七个不同地方。不同菜肴选用不同和牛，发挥其特色。

The Gyu Bar牛肉沙拉选用鹿儿岛的萨摩和牛。

开胃菜的牛肉沙拉，选用鹿儿岛的萨摩和牛，味道鲜嫩，据知该肉品2017年曾获“和牛奥林匹克”之称的“全国和牛能力共进会”比赛第一名。

当季牛肉拼盘有四种小点，包括近江牛（Omi Beef）、章鱼天妇罗、豆腐日式高汤果冻和熊本番茄。当中，近江牛以入口即化的口感受到食客追捧，肉片覆盖在饭球上，经厨师微炙后，饭粒吸收肉脂，一口送入嘴里果然香味四溢。

宮崎（Miyazaki）的和牛肉，油脂如雪花，口感软嫩，烧烤时只须翻烤几回即可享用。不同部位搭配不同蘸酱配料，享受不同滋味，例如牛里脊肉蘸点海盐、山葵或佐以炸蒜头片吃，即很美味。

饲料以橄榄为主的橄榄和牛，放入涮锅里汆烫享用，可品尝牛肉的清香。

牛只吃的饲料影响其肉质口感，例如日本香川县（Kagawa）的赞岐橄榄和牛（Sanuki Olive Wagyu）吃的就是橄榄。橄榄中的油酸让和牛散发轻盈但浓郁鲜甜的味道，口感上佳，加上大理石花纹诱人，放入涮锅里汆烫享用，品尝到的是一股很纯粹又清香的牛肉味。

餐馆也有其他单点佳肴，例如烤牛肉盖饭、牛肉拉面、鳗鱼盖饭等，也提供外卖。

地址：30 Stevens Rd

#01-08 S257840

电话：67320702／91503164

订餐网址：bit.ly/GyuBarMenu

Fat Cow

Fat Cow主打各类牛肉佳肴。从即日起到本月30日，春季Haru Matsuri的厨师做主菜单上，除了海鲜等时令食材，最具代表性的牛肉菜品便是寿喜烧及“Surf and Turf”。这两道菜也在固定菜单中。

厨师将兵库县（Hyogo Prefecture）的姬路和牛煮好后，配以鸡蛋、松露油和意大利松露屑，味道充满层次。

Fat Cow的寿司米饭上有飞驒和牛生肉碎鞑靼、甜虾、海胆等等。

Surf and Turf则是寿司，米饭上铺上飞驒和牛（Hida Wagyu）的生肉碎鞑靼（tartare）、甜虾、海胆、海盐等。飞驒和牛的肉味浓郁，有的人甚至认为它比神户牛更美味。这样的寿司组合多了海鲜的鲜甜，与牛肉相得益彰。

上述厨师做主菜单午餐每人$120++，晚餐每人$250++，包含日本顶级琴酒“六”（Roku Gin）饮料。

地址：1 Orchard Blvd #01-01/02, Camden Medical Centre S248649

电话：67350308

订餐网址：www.fatcow.com.sg

（餐馆提供照片）