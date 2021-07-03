厨师做主或居酒屋料理 情调各异的和风美食

食事好料

想吃日本餐，可选择丰盛精致的厨师做主（omakase）菜肴，或是跟朋友共享居酒屋（Izakaya）料理。

餐馆提供照片

厨师做主菜单

日本餐馆Shinsora有两款厨师做主菜单：Shin（$180++）有六道料理和九件寿司；Sora（$250++）有七道料理和11件寿司。

Shinsora的得奖手卷富有金枪鱼肚和海胆等食材的鲜美。

推荐Sora菜单，它的一大亮点是包含餐馆厨师在世界寿司杯得奖的创作。其中一款寿司用缟鲹鱼，自家腌制的白萝卜，搭配柚子味噌，加上卡露伽混合鲟鱼（Kaluga Hybrid）鱼子酱，并以金叶点缀，集合味觉与视觉效果。另一款手卷用长崎县的金枪鱼肚、腌制萝卜，加上干的金枪鱼片、卡露伽混合鲟鱼鱼子酱和海胆，一口咬下，海鲜的鲜甜瞬间化开。

Shinsora的得奖寿司带出了缟鲹鱼等食材的鲜甜。

厨师在食物的细节方面非常讲究。比如开胃菜之一的茶碗蒸，采用富士山泉水烹煮，配上百合及Ariake有明紫菜特调的酱料，为顺滑的蒸蛋增添爽口滋味。寿司的饭则选用日本名牌米——笹锦米，以日本Yohei红醋调味，并保持在约38摄氏度，带出寿司最佳的鲜甜味。

戴坤祥（左）和叶伟良两名志同道合的好友一起在日本餐馆Shinsora大展手艺。

笹锦米是一种粘度较低的米，它颗粒饱满，即使在较低的温度下，依然能保持不错的口感。餐馆的大部分食材每周至少四次从日本运到新加坡。

甜品特地设计了不同甜度，有玉子烧、日本当季水果、Nama生巧克力和日本传统甜点琥珀糖。其中的琥珀糖最具惊喜，半透明的外表，酷似粉红水晶，口感外酥内软。

建议加点一壶玉露绿茶（$38），喝完茶后，还可以享用以该茶叶做成的茶叶手卷，别有一番清新美味。

地址：331 North Bridge Rd #01-04 Odeon Towers S188720

电话：87374366

居酒屋菜单

Pipes by Hattendo的晚餐主打居酒屋Izakaya菜单，从刺身拼盘、盐烤鱼到日式猪排三明治。

Pipes by Hattendo的居酒屋菜单包括刺身拼盘。

让人印象较深刻的是高级刺身拼盘（$58）。它由金枪鱼中腹、三文鱼、扇贝、甜虾和小鲍鱼组成，新鲜可口之余，颜色缤纷的摆盘也赏心悦目。

另一道值得一试的是日式猪排三明治（$20）。它用特制的牛奶面包，夹着厚实肥美的猪排，味道丰富。如果喜欢这款面包的风味，也可以单买面包回家，发挥自己的创意，打造专属的三明治口味。

Pipes by Hattendo是日本著名奶油面包老店八天堂（Hattendo），首家融合咖啡馆和日式居酒屋概念的海外分店。餐馆的一角放置了从日本京都进口的全自动咖啡烘焙机，当然不要错过点一杯咖啡品尝咖啡香。推荐冷拿铁，它的比例调得恰好，喝得到咖啡的浓郁又不会太苦涩。

地址：331 New Bridge Rd

#01-02 Dorsett Residences S088764

电话：81136096