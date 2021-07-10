感官的盛宴 美味的艺术品

食事好料

餐馆提供照片

时尚亚洲风味餐馆1-V:U主厨陈龙温，邀请艺术家合作，呈献AISA概念精致晚餐，携手打造结合艺术与美食的多重感官用餐体验。

时尚亚洲风味餐馆1-V:U主厨陈龙温与团队，以AISA全新概念客座1-Altitude，为食客带来结合艺术与美食的餐饮享受。在位于62楼的用餐空间，食客可一边享用精致晚餐，一边俯瞰新加坡高空天际线的美景。

新推出的AISA概念，强调艺术与美食的结合，借助艺术元素，为食客打造多重感官的用餐体验。该系列的首部曲邀来本地当代艺术家李志（Justin Lee），以陈龙温精选的八个英文单词贯穿八道菜式，配合艺术剪纸图案，呈现于食客面前。

向来积极钻研亚洲风味的陈龙温，在设计菜式时相当用心，每道菜都精选亚洲食材，经过精心烹饪，是可以入口的艺术品，展现他对亚洲风味的全新诠释。

菜单中的八大元素分别为：精华、季节、童年、纯真、余烬、热情、舒心及创造，每个元素背后都有小故事与启发。上菜时，陈龙温会逐一介绍每个英文单词，并以说故事的方式，分享自己的儿时记忆、烹饪心得，在韩国工作的经历等。

蓝魔虾三式包括用蓝魔虾鞑靼裹成的白萝卜“玫瑰”卷、炙烧蓝魔虾佐山药和蓝魔虾饺。

“精华”是蓝魔虾（Marron）三式，包括：用蓝魔虾鞑靼裹成的白萝卜“玫瑰”卷，炙烧蓝魔虾佐山药及蓝魔虾饺，汤头使用虾壳、干贝、白醋及高汤熬制。蓝魔虾肉质肥嫩，细致甘美，养眼又开胃。

融入对爷爷奶奶的记忆

“童年”是用九节虾制成的升级版“五香”。陈龙温说，儿时去奶奶家，都能尝到她亲手制作的五香。他受到奶奶的五香所启发，用肉碎、五香粉、黑木耳及马蹄，连同九节虾制作“虾版五香”，搭配加入黄梨的酸甜韩国辣酱享用，别有一番风味。

主厨陈龙温用九节虾制作升级版“五香”。（叶晓虹摄）

“热情”是精心慢煮而成的白芦笋粥。陈龙温采用白芦笋纤维最多的末端和白芦笋皮熬煮汤头，再将芦笋中间部分切成小块入粥，增添口感。粥上以白芦笋薄片、枸杞子及几滴黑醋作点缀，摆盘淡雅。

白芦笋粥以白芦笋薄片、枸杞子及几滴黑醋作点缀，摆盘淡雅。

“纯真”是陈龙温向祖父致敬的菜式。祖父最爱吃蒸鱼，每次吃鱼前的小动作他记得清楚。“他总习惯舀起酱汁，浇淋在蒸鱼上。”他选用肉质细嫩的鳕鱼，搭配花蟹脚、鱼骨、小龙虾壳熬成的精华酱汁，配以潮式蒸鱼常用的番茄、豆腐及20年陈年花雕，香气四溢，简单但不失精致。

甜品“创造”集合了陈龙温喜爱的亚洲食材，用柚子蜜烹煮枇杷后，搭配桂花日式蕨餅、韩国松子脆酥，淋上桂花浆及甘酒雪享用。

甜品“创造”集合了陈龙温喜爱的亚洲食材，如：枇杷、桂花、韩国松子等。

食客可选择五道式（每人$108++）或八道式料理（每人$158++），仅限星期四至日。食客还能把印有李志剪纸设计图案的全组纸卡带回家收藏。

AISA不仅是一份菜单，亦是一个艺术平台，凝聚了厨师与艺术家的创意与独到视野，作为连接美食与艺术的桥梁，带给食客美好的味蕾体验，引起食客心灵的共鸣。

地址： 1-Altitude Level 62

1 Raffles Place S048616

订位：Whatsapp至88798765