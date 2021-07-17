五人聚餐 围炉烧烤吃出惊喜

吃烧烤或火锅，人多好点菜！本周末尚可五人堂食，后天起完成疫苗接种者可五人一组，不妨尝试有别于一般的烧烤和火锅料理。

哪里尝鲜

餐馆提供照片

后天起，完成疫苗接种者可以五个人聚餐，介绍三家各具特色的烧烤和火锅餐馆，让你跳脱连锁品牌的统一框框，从店家用心配制的特别食材尝出惊喜和感动。

The Orchard Alfresco Bar & Grill

户外餐馆The Orchard Alfresco Bar & Grill推出中、日、韩、泰四国风味的烤肉、蘸酱和小菜。

乌节大酒店把The Orchard Cafe一角开辟为户外用餐区，在超大风扇下欣赏乌节路街景，同时享用四国风味烤肉、小吃和甜点等，日子过得有滋有味。当然少不了来一杯特调酒精饮料，才不会辜负与亲友同事共享的夜晚好时光。

供烧烤的三层肉有四款口味，分别是日式柚子、韩式泡菜、中式青葱和泰式黄梨，每份$9。实在难说哪种比较好吃，建议来份四合一拼盘（$28，各200克）。海鲜拼盘端出来也很“澎湃”，有虎虾、小章鱼、虾婆和三文鱼（$68，各200克）。还有鸡肉、牛肉和蔬菜等食材供选择。

酱料也走四国主题：日本烤肉酱、韩国辣酱、亚洲麻辣酱和泰式辣酱。小吃有韩式泡菜煎饼、炒冬粉、人参鸡汤和炸鸡翅膀等，这时韩剧迷应该会想来杯冰酿啤酒加烧酒吧！

甜品也很好玩，有抹茶冰淇淋、海燕窝雪耳莲子糖水、红宝石西米露及柚橘蜜瓜，一份$6。餐馆营业时间是每天下午5时至晚上10时30分。

地址：442 Orchard Rd

S238879

电话：67396565

宴喜火锅

宴喜火锅的玫瑰豆腐（前）和手工面条，好看的天然颜色取自食材。（陈爱薇摄）

宴喜火锅单听名字就很“古装剧”，汤底有宫廷花胶鸡、御品佛跳墙、珍珠海鲜捞、胡椒猪肚鸡和娘惹叻沙等，加入许多食材熬制。例如宫廷花胶鸡就用了生鲍鱼、鲨鱼骨、干贝和花胶，一锅$32，半锅$19，三分一锅$15.50。基本款如番茄和麻辣则是一锅$20，半锅$11，三分一锅$9.50。

手工制作的混合海鲜饼，做成棒棒糖造型。（陈爱薇摄）

犹如艺术品的自制火锅食材，让人惊艳！玫瑰豆腐（四个$9）既没有玫瑰，也没有豆腐，主要是蛋白、豆花水和蟹柳，天然颜色取自食材。海鲜棒棒糖也很好看（五支$12），直接拿着竹支，放进火锅里煮。招牌肉品有玫瑰牛舌及美国和牛肉等，也有各类自制海鲜滑和丸子，最后再来份招牌冰粉或珍珠奶茶。

餐馆位于环境清幽的Hotel Re!旁，每天上午11时至下午3时，傍晚6时至晚上9时有免费接驳巴士从欧南园地铁站A出口出发。

地址：175A Chin Swee Rd

S169879

电话：88589711

奇香火锅

奇香火锅的招牌鸡煲酱汁浓郁，用来下火锅十分够味。

在高文（Kovan）一带的奇香鸡煲在2018年开业后，赢得好口碑，7月初到裕廊的武装部队准尉与专业军士俱乐部（The Chevrons）开设姐妹品牌奇香火锅。

多款精心熬制的招牌汤底，如药材、金瓜和青椒酸菜，即使不加任何食材已经很美味。招牌鸡煲的汤底浓郁，不太适合直接喝，加入面条和鱼肉等非常入味。每款汤底价格不同，如药材和金瓜是$29.90，可选半锅或一锅。可点半只奇香鸡加入汤底，现有促销价$3，还有来自多个国家的牛肉片及自制肉丸。

奇香火锅的四川酱熏鸭胸，淋上特调麻辣酱。

店家另一特色是小吃多，而且是特别研究的独特口味。四川酱熏鸭胸先卤后熏，鸭肉保持软嫩，最后淋上特调麻辣酱。像蚝煎的芋头煎可以吃到块状芋头。萝卜糕先炸后炒，特别香脆。

开张促销包括每人$5可享用无限添加饮料、水果和小吃；6月至8月不收服务费；寿星有免费面线。店家每天营业至凌晨3时，对夜猫子来说是好消息。

地址：48 Boon Lay Way

The Chevrons #03-06

S609961