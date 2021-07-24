两度碰上禁堂食 新餐馆转攻外卖

我国前天（22日）开始再度禁止堂食，给餐饮业带来冲击，尤其是新餐馆如七公馆和Canchita Peruvian Cuisine，一开业就得集中火力拼外卖市场，高度考验应变能力。

同样于5月中新开张的中餐馆七公馆和秘鲁餐馆Canchita Peruvian Cuisine，不巧碰上高警戒解封第二阶段（5月16日至6月13日），两家餐馆转而从送餐外卖开始。目前，新加坡再度回到高警戒解封第二阶段至8月18日。

七公馆是SF Group Limited旗下的新中餐品牌，其他品牌包括西餐馆Collin's、素食餐馆Daily Green等。新开张便碰上堂食禁令，该集团总裁何清元说，三个月里第二度无法堂食，新餐馆这次能更全面地应对食材采购、人员配置、营销，以及电子商务等环节。餐馆也加入更多送餐平台，希望开拓食客来源。

Canchita Peruvian Cuisine餐馆经理蒋卜振则说：“这可说是一个独有的经验，团队得不断应对当局条例的改变。我们正面看待，当成是学习机会，发挥创意，培养韧性。”

七公馆

藤椒酸菜龙趸鱼，酸辣开胃。

餐馆取名七公馆，因为“七”与“起”谐音，寓意食客和亲友一起用餐团聚的意思。在家里也能和家人一起共享的美食包括：香脆龙虾焖饭 、虾米四季豆、辣子鸡、藤椒酸菜龙趸鱼、咸蛋南瓜、海鲜叻沙面等。

七公馆的海鲜叻沙面。

当中，香脆龙虾焖饭是主厨陈少秋（32岁）为家人下厨时的意外“发明”，他因去帮忙打点孩子的事情，原本要准备的龙虾泡饭成了焖饭，但家人都赞不绝口，也成了餐馆佳肴。

香脆龙虾焖饭是主厨的意外“发明”。

陈少秋出生于香港，曾于新加坡不同酒店工作。他也曾获得烹饪比赛奖项，包括2019年“李锦记杯”世界厨王（南浔）冠军特别金奖（个人项目）等。

日后开放堂食，餐馆将提供由本地品酒专家庄布忠精选的酒单，让食客可选美酒配佳肴。

目前，亲临餐馆外带食物可享有20%优惠，若使用外卖平台（包括GrabFood、Deliveroo及foodpanda）订餐，消费满$20可享有20%折扣。

地址：151 Lorong Chuan #01-11 S556741

订餐平台：clan7.oddle.me、GrabFood、foodpanda、Deliveroo

Canchita

位于登布西的Canchita主打秘鲁菜，7月28日正逢秘鲁庆祝独立200年国庆日，餐馆现推出秘鲁受欢迎的特色佳肴。不说不知，秘鲁的饮食文化相当多元，包括日本料理、中餐等。

秘鲁海鲜饭，湿润鲜美。

外送菜单有套餐选择，包括秘鲁腌鱼（ceviche）、炖鱼（sudado）、粤式炒饭arroz chaufa和甜品椰子蛋糕配草莓和香草奶油tres leches。秘鲁料理在早期中国移民的影响下，也有中菜的影子，粤式炒饭是其中一个例子，入乡随俗后，秘鲁版本的炒饭加入红藜麦、猪肉等。

餐馆另有素食菜单。上述菜单分两人（$68起），或四人（$110起）选择。

香蕉脆饼可蘸鳄梨果酱。

单点菜肴包括：烤乳猪（$228起）、海鲜饭（$34）、前菜香蕉脆饼patacones（$14）等。海鲜饭吸收了小龙虾鲜美滋味，口感较为湿润。香蕉脆饼甜美爽脆，蘸鳄梨果酱，相当开胃。

地址：9A Dempsey Rd #01-01 S247698

订餐平台：canchita.sg，

或WhatsApp至80281994

（餐馆提供照片）