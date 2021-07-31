宅配台湾美食 一解对宝岛思念

每次看台湾美食节目《食尚玩家》，脑海里都会飘过卤肉饭、蚵仔面线、炸鸡扒、臭豆腐等食物，回味在台湾逛夜市，穿梭在一排排价格亲民，味道可口的路边摊之间。本地有越来越多台湾餐饮选择，不难吃上一碗热腾腾的卤肉饭，配一杯甜滋滋的珍珠奶茶。

《联合早报》美食记者本期介绍台湾美食，点评打包回家或宅送上门后的色香味。一餐两人份的预算不超过50元。

一点即送2.0

呷三碗

订餐网站：eat3bowls.oddle.me/en_SG/

美味指数：★★★★

呷三碗套餐包括小碗的招牌卤肉饭、鸡肉饭和蚵仔大肠面线。（黄靖晶摄）

到台湾小吃店呷三碗点餐，必点与店同名的“呷三碗”套餐（$16.50），有小碗的招牌卤肉饭、鸡肉饭和蚵仔大肠面线。

建议先吃口味较清淡的鸡肉饭，再到卤肉饭，最后才吃重口味的蚵仔大肠面线。这三碗台湾小吃，各有千秋。鸡肉饭看似平淡，却有独特的油香味；卤肉饭的卤肉肥而不腻，入口即化，建议加点一个卤蛋，即是无敌组合；重咸的蚵仔大肠面线，胜在蚵仔顺滑，大肠弹牙。

这次外带呷三碗套餐回家吃，跟之前在店里堂食的味道差不多，原本担心蚵仔大肠面线会糊掉，幸好面线的口感依然爽口。虽然吃完这三小碗可能会撑破肚皮，但绝对能满足对台湾食物的思念。

小菜和饮料方面较为逊色。皮蛋豆腐（$4.80）和蒜泥白肉（$7.20），味道都太甜腻，吃不到皮蛋和豆腐应有的香嫩原味。呷三碗套餐附饮料，选择的黑糖珍珠撞奶令人失望，黑糖味没有预期中的香浓，跟台湾一些品牌还有一段差距。

一心一町（Isshin Machi）

订餐平台：GrabFood、

foodpanda、Deliveroo、Oddle

美味指数：★★★

一心一町的台湾食物选择不少，台南担仔面属简单的美味。（黄亿敏摄）

台湾小吃，各花入各眼，但有一道台南担仔面，让我特别想念。之前几次到台湾旅行，总会和亲友吃上一碗台南担仔面。

试吃一心一町的担仔面（$10.80），带有甜味的卤汁，湿润了面条，但不会黏糊，再配以肉臊、卤蛋、黄瓜等，组成一道简单的美味，总算让人解馋。

猪排蛋炒饭（$14.80）的饭粒颗颗分明，猪排软度适中，味道中规中矩。月亮虾饼（$13）是限量菜，相较于之前在其他餐馆吃过的版本，这家的虾肉饱满，分量足。

炸甜不辣（$7.80）一般以鱼肉或虾肉打成浆，加入淀粉，制成条状下油锅炸，第一口咬下去，口感弹牙有惊喜，但吃多了感觉外层撒上的调味料，味道偏重。

饮料也有台式选择，如台湾黑糖冬瓜露、桂花冰镇酸梅汤、果醋、台湾啤酒等。

整体来说，菜单选择相当多，一家用餐可各取所好。餐馆参与多个送餐平台，但送餐范围和收费不同，食客也可以到东海岸路或实利基路的店面取餐。

金叶餐厅

订餐平台：take.app、Deliveroo、foodpanda

美味指数：★★★★

金叶特别菜单中的菜式，包括台式番薯粥、咸蛋蒸肉饼、菜脯蛋、自制豆腐及时蔬。（叶晓虹摄）

清粥配上小菜，是每次入住台湾郊区民宿时，民宿主人用自家种的蔬菜，为住客烹煮的在地美味。

想念台湾粥，提前订了金叶餐厅可供二人享用的特别菜单（$38.80），菜式包括：两碗台式番薯粥、咸蛋蒸肉饼、菜脯蛋、自制豆腐及时蔬。

喜欢这里的台式番薯粥，粥水浓稠，米粒分明，入口顺滑，富有浓郁米香。台湾人喜欢在粥里加入番薯添香，在物质匮乏的时代，还有增加饱足感的作用。

咸蛋蒸肉饼鲜香滑嫩，朴实怀旧。菜脯蛋煎得厚实，菜脯脆口，咸鲜之余还有一丝回甜。自制豆腐是外酥里嫩的脆皮豆腐。时蔬是炒帝皇苗，简单家常。说是二人套餐，但多点一碗粥，三人享用应该也不成问题。预算够的话，可加点一份梅菜扣肉，沿用老食谱制作，酱料以多种台湾入口的香料腌制，梅菜也是以手工腌酱自制。

金叶是本地第一家卖台湾粥的餐馆，开创于1971年，今年正好欢庆50周年。清粥里有松软甘美的地瓜，搭配各式菜肴，这样的一餐吃起来，清淡甜美，最能勾起那些年到台湾旅行的美好回忆。

8度空间

订餐网站：8degrees.online

美味指数：★★★

8度空间的台湾料理选择多，味道相当道地。（陈爱薇摄）

曾光顾8度空间在实龙岗路上段的门店，感觉还蛮有台湾的人文气息，今年中它在劳明达一带开了第二家店。

主食点了招牌大肠面线（$6.80）和樱花虾炒饭（$12.80）。前者采用从台湾进口的红面线，感觉不出和一般面线的不同，口味相当道地，大肠也没有异味，辣椒酱有加分。樱花虾炒饭的描述是包括鲜虾和从台湾进口的樱花虾，去壳大虾有好几只，但没有特别鲜甜，翻来翻去却找不到樱花虾？倒是大量的肉松成功抢当主角。

小吃招牌盐酥鸡（$7.80）切得较大块，不是炸得酥酥脆脆那种，可尝到一些肉味，只可惜送到家时食物已半冷，所以难免扣分。炸卤大肠（$7.80）同样处在半酥不脆状态。

在众中甜品和奶茶当中，点了奶茶芋圆（$6），分量相当多，味道还不错。

餐馆送餐范围相当大，递送费$5。