人在狮城 吃在马国四方

喜欢其中一个店家打出的“人在狮城，吃在槟城”口号。马来西亚美食除了槟城小吃，从南到北还有许多美味料理，无论堂食或外带，经常是国人的首选之一。打着马国旗帜的食肆开在狮城，是否还保持原汁原味，还是调整得更符合本地口味？《联合早报》美食记者本期介绍马国美食，点评打包回家或宅送上门后的色香味。一餐两人份的预算不超过50元。

南洋槟城茶餐厅

地址：Blk 721 Clementi West St 2 #01-126 S120721

订餐平台：88783323（WhatsApp订餐）

美味指数：★★★★

南洋槟城茶餐厅售卖虾面、亚参叻沙、炒粿条、豆蔻汁等槟城街边美食。（陈爱薇摄）

早前听许多马国朋友介绍时，提到的一个重点是大排长龙，所以想着趁未开放堂食前，到南洋槟城茶餐厅（Island Penang Kitchen）预订外卖，可以节省时间。去领餐时还是见到等着打包的队伍，幸好餐馆准点备餐，让我可以在一众怨恨眼神下一阵风拎着食物离去。

菜单主要是煮炒菜肴，槟城街边美食有十多种。所尝试的食物当中，最喜欢槟城虾面（$5），卤猪皮、肉片和猪油渣很有亲切感，可惜没有切成薄片的去壳小虾；中虾味道还不错，最重要的是汤底鲜而不腥。

亚参叻沙（$5）酸辣适中，而且鱼肉很多。粉条也接近当地的口味，带有软度又不失韧性，可充分吸收汤汁又不失口感。炒粿条（$6）有槟城街边风味。豆蔻果汁（$2.50）有果肉粒，但味道淡了一些。怎么没有卖沙梨果汁？

有机会再去试试卤肉（本地称五香）、罗惹和咖喱面等。没有送餐服务，须自己安排交通，WhatsApp回应快。

怡保德记仔炒粉

订餐平台：MyMenu、GrabFood、foodpanda

美味指数：★★★★

怡保德记仔炒粉的大碌面、滑蛋河与配菜。（叶晓虹摄）

怡保著名的美食不只芽菜鸡、盐焗鸡，还有当地的炒粉。在网上意外发现这家主打怡保粉面类的店，预订了招牌菜大碌面、滑蛋河，外加小菜怡保香辣炸肉和清甜八爪鱼。

大碌面（$7）是马国炒福建面，广东话“大碌”有粗大之意，因采用较粗的面条而得名。带着浓郁黑酱汁的大碌面焖炒得入味，镬气十足，还加入“灵魂”食材猪油渣，湿润中带有猪油香，搭配自制参峇辣酱更加分。

滑蛋河（$7.90）也加入猪油渣，选用怡保进口的粗河粉，蛋滑粉香，拌着汁吃每口都充满蛋香。怡保香辣炸肉（$8.50）微辣，送来时口感偏软，搭配特制辣酱，味道不错，若能增加酥脆度则味道更佳。清甜八爪鱼（$11）嚼劲十足，弹牙鲜美。

菜式卖相和味道都挺不错，以煮炒来说，分量偏少。吃煮炒温度很重要，有点可惜的是餐食迟了约30分钟送达，食物已转凉，须动手加热。送餐费不便宜，外加服务费共$14，建议还是到店里打包、堂食较划算。

新山亚明小厨

订餐平台：GrabFood

美味指数：★★★

新山亚明小厨的三楼米粉和烧汁鸡翅，外送也保持味道。（黄亿敏摄）

位于芽笼的煮炒店新山亚明小厨（JB Ah Meng），特色是马来西亚风味的煮炒菜肴，向来是一些饕客的夜宵之选。现在除了堂食，也提供外送。

招牌的“三楼米粉”，和一般印象中的炒米粉很不一样；外形上像大煎饼，边缘微微焦脆，吃起来满口镬气香。送餐到家里吃，也不失美味。

据知，三楼米粉是由新山一家名为三楼的餐馆所发明的菜色，新山亚明小厨老板王峰在新加坡如法炮制，同样受欢迎。老板是怡保人，年轻时在吉隆坡餐馆当学徒，拥有多年经验。

另外点的烧汁鸡翅，肉质软嫩，单吃已美味，也适合配饭。餐馆其他菜肴有白胡椒螃蟹、甘香虾米炒啦啦、虾枣拼腐皮卷。美中不足的是，外送菜单选择以螃蟹和海鲜为主，若是想点适合一家大小的煮炒类菜品，选择有限。

有间面馆

订餐网站：gonoodle.oddle.me/en_SG

美味指数：★★★

有间面馆的三鲜汤、祖传鲜油干捞和客家酱板面加皮蛋。（黄靖晶摄）

有间面馆（Go Noodle House）来自马来西亚八打灵再也（Petaling Jaya）。选了一碗汤板面三鲜汤（$11.50），还有两碗干板面——祖传鲜油干捞（$12.50）和客家酱板面加皮蛋（$13.80）。

客家酱板面的一大亮点就是皮蛋。有别于一些皮蛋的口感偏软烂，这款面食的皮蛋比较扎实弹牙，而且皮蛋的香味跟其他配料如肉脞、香菇丝、炸江鱼仔等擦出美味火花，尤其再加上炸得金黄色的猪油渣，让整碗面的味道丰富爽口。

祖传鲜油干捞胜在有个温泉蛋搭配，为面条的口感加分不少，可惜该特制黑酱的味道太重又偏甜，或许适合喜欢较甜口味的食客。可以选粗或细的面条，建议选粗面，较能平衡特制黑酱的味道。

外送的面食虽然将面条和配料分开包装，但面条仍然不耐外送的时间，容易黏成一团，好在味道还是保持一定水准，跟在餐馆吃的差不多。