新加坡美食 创意传统齐发扬

8月是国庆月，国人也可以通过美食庆国庆。本地厨师使出看家本领，各自诠释新加坡菜，有以小贩美食为灵感的新创菜，也有经典传统佳肴。

Avenue 87

Avenue 87以黑白萝卜糕为灵感的菜肴。（餐馆提供照片）

Avenue 87由两名本地厨师潘俊全和郑明伟所开设，走摩登亚洲美食路线。潘俊全原于酒店任职，郑明伟则于上海米其林三星餐馆Ultraviolet工作，两人去年决定携手创业。

餐馆取名说来有趣，两人是烹饪学校同学，都是1987年出生，同住后港一带，一人住8道，另一人住7道，数字合起来成了餐馆名字。他们钟情于本地各类小贩美食，也成为他们的灵感来源。

去年餐馆初试啼声，有一些亮点菜肴，如裹香蕉叶的参峇烤章鱼。这回也有一些菜肴颇具心思。

Avenue 87将虾面汤制成球状，作为前菜。（餐馆提供照片）

娘惹小金杯（Kueh Pie Tee）、虾球和烤乳酪的前菜组合，开启用餐小惊喜。娘惹小金杯去年推出咖喱鱼头口味，现换成罗惹，有黄瓜、青苹果和大头菜，口感爽脆。所谓的虾球以分子料理来处理，球状里的虾面汤入口崩开，鱼子酱和炸樱花虾提升了味道。微烤的乳酪搭配芒果酱，口味轻盈讨喜。

Avenue 87的精致豆干包。（餐馆提供照片）

豆干包是郑明伟小时候爱吃的，他的版本选用日本黄瓜、植物肉OmniMeat、蒜头和乌龙茶卤鹌鹑蛋。另一道菜肴以炒萝卜糕为灵感，搭配XO酱和煎北海道带子、墨鱼汁和奶油柚子泡沫。

午餐套餐每人36++（两道菜）起，晚餐套餐则每人$98++（五道菜）或$142++（七道菜）。饭后，食客可以到二楼近期开设的酒吧享用饮料。

另外，外送菜单近期反应不俗，餐馆决定继续兼做。精致盖饭有四种口味，例如中式盖饭是黑猪肉配温泉蛋，马来风味是章鱼配以马来甜酱炒时蔬，淋上自制参峇辣椒酱，各售$16+，可到餐馆取餐或上网：avenue87.oddle.me订餐。

地址：47 Amoy St S069873

电话：98388401

Damian's Cookhouse

Damian's Cookhouse的传统菜肴。（餐馆提供照片）

擅长传统菜的本地资深厨师迪希瓦（Damian D' Silva）推出限时概念品牌Damian's Cookhouse。从马来菜到欧亚裔佳肴，迪希瓦都游刃有余。

他原本主理私人俱乐部海峡会馆（Straits Clan）的Kin餐馆，前者已由Mandala集团接手经营并改名为Mandala Club，餐馆位置目前为Mirazur限时餐馆。

喜欢迪希瓦的传统菜，可选吃经典套餐，菜肴包括：五香、参峇黑果鸡、牛肉仁当和“卤猪肉”（Babi Pongteh）。嗜辣的话，可选亚参猪肉或小辣椒黄姜鸡。

四人份套餐$180（净价，包括全岛外送费），单点菜肴则从$10起。食客到OUE Social Kitchen车道取餐，可获10%折扣。

电话：94591603（上午11时至下午5时，星期一休息）

网站：qashiereats.com/DamiansCookhouse（须三天前订餐）

Rise

Rise餐馆的炒福建面镬气足，材料丰富。（餐馆提供照片）

滨海湾金沙酒店大堂的Rise餐馆推出新餐饮概念，把原有的自助餐换成单点菜和套餐，主打新加坡美食。团队里的七名本地厨师各显身手，烹制拿手菜肴如炒粿条、虾面、椰浆饭等。

当中，罗惹（$12++）口感有层次，水果莲雾增添爽脆感，搭配黄瓜、黄梨和油条，淋上罗惹酱，咸香中带有清香，秘制辣椒酱的辣度也恰到好处。炒福建面（$35++）有镬气，面条吸收鲜美汤汁，配料足。

除了单点菜，餐馆也有不同套餐，售价从每人$35++起，包括五香、薄饼、海南鸡饭、砂煲饭等。

电话：66885525

网站：www.marinabaysands.com/restaurants/rise