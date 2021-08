“买一送一”订餐好康

foodpanda平台下超过300家合作餐馆,为pandapro会员特别推出“买一送一”促销,从30%折扣到“买一送一”优惠。

参与的热门餐馆包括浮尔顿湾大酒店的The Landing Point和Gin Parlour,一品阁、PizzaExpress、Botanico at the Garage (Bee's Knees)、Holey Moley Golf Club、小红楼、Gyu Nami、Quentin's the Eurasian Restaurant和桃苑等。