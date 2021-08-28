“买一送一”订餐好康

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月28日 5:00 AM

成为pandapro会员可享有多项优惠，包括“买一送一”餐饮促销。（品牌提供）
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参与的热门餐馆包括浮尔顿湾大酒店的The Landing Point和Gin Parlour，一品阁、PizzaExpress、Botanico at the Garage （Bee's Knees）、Holey Moley Golf Club、小红楼、Gyu Nami、Quentin's the Eurasian Restaurant和桃苑等。

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