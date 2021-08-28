“买一送一”订餐好康 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月28日 5:00 AM 成为pandapro会员可享有多项优惠，包括“买一送一”餐饮促销。（品牌提供） 字体大小: 小 中 大 foodpanda平台下超过300家合作餐馆，为pandapro会员特别推出“买一送一”促销，从30％折扣到“买一送一”优惠。参与的热门餐馆包括浮尔顿湾大酒店的The Landing Point和Gin Parlour，一品阁、PizzaExpress、Botanico at the Garage （Bee's Knees）、Holey Moley Golf Club、小红楼、Gyu Nami、Quentin's the Eurasian Restaurant和桃苑等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 foodpanda 凸显食材特点 用创意为粤菜点睛 到私厨的“蜂窝” 尝自创亚洲风味