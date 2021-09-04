新口味老味道 味蕾与记忆之旅

狮城开胃鱼搭配Papadum印度薄脆饼，为菜式增添口感。（餐馆提供照片）

中餐馆天厨翻新菜单，为食客提供创新潮州菜并呈献正宗粤菜。棕榈滩海鲜餐馆推出收录在1956年菜单中的招牌佳肴。

除了到新餐馆探味，本地历史悠久的中餐馆近来更换新菜单，特别值得旧雨新知上门尝鲜。

位于新加坡国敦统一酒店的中餐馆天厨近日翻新菜单，为食客提供创新潮州菜并呈献正宗粤菜。新菜单由新上任高级主厨吕荣强师傅精心设计，并为潮州菜和粤菜经典菜式注入心意。

粤式点心的小鸡咸水角（每份$7）是可爱的小鸡造型，表皮松脆，内里软嫩，鸡肉馅料甜咸交叠。经典潮式水晶包（每份$6）表皮薄得近乎透明，里头裹着虾米、菜脯及沙葛等内陷，口感脆爽。

小鸡咸水角外脆内嫩，鸡肉馅料甜咸交叠。（餐馆提供照片）

开胃小菜的冰梅大番茄包小番茄（每份$8），经蜂蜜和盐渍过的冰梅，甜美多汁。雨天最适合来碗花胶竹笙养颜汤（每人$28），炖煮逾六小时萃取精华，搭配蹄筋、花胶、瑶柱享用。盛放在石锅中的汤保存了最佳温度，从第一口吃到最后还是热腾腾的。

葱烧汁脆皮猪婆参（每人$28）入口软滑，猪婆参外皮炸得金黄酥脆，淋上特制葱烧汁享用，口感鲜嫩多汁。秋香抹茶松板肉（小$24；中$36）肉质鲜嫩，松板肉又称猪颈肉，师傅以蜂蜜和黑醋腌制出酸甜滋味。

葱烧汁脆皮猪婆参入口软滑，鲜嫩多汁。（餐馆提供照片）

潮式蚝煎蛋（小$14；中$21）和风沙炸生蚝（小$16；中$24）以两种方式呈现生蚝，蚝煎蛋不油腻，也突出了生蚝的鲜甜。

潮式玉兰菜脯炒粿条（小$16；中$24）镬气十足，搭配樱花虾为菜脯炒粿条增香。经典潮州甜品橙香福果豆爽（$6）加入了橙皮，弥漫清新橙香。

即日起至10月3日到餐馆堂食，品尝主厨当周精选菜式可享50%折扣。每周促销菜式依序为小鸡咸水角、葱烧汁脆皮猪婆参、自制豆腐卷与冰梅大番茄包小番茄、潮式玉兰菜脯炒粿条，以及秋香抹茶松板肉。

地址：403 Havelock Rd Level 2 S169631

电话：63183193/ 63183198

集合往昔招牌佳肴

本地拥有65年历史的棕榈滩海鲜餐馆（Palm Beach Seafood Restaurant）推出集合往昔招牌佳肴的菜单，这些菜色保留传统风味，收录在1956年菜单中。

从东海岸路上段的手推车摊档起家的棕榈滩，招牌菜少不了新加坡罗惹（$12），这道反映出我国多元文化的街边小吃，配料包括：黄梨、黄瓜、沙葛、芒果、豆芽、豆卜、油条，搭配花生碎及皮蛋。鱿鱼蕹菜（中$18；大$28），弹牙的鱿鱼配上清脆的蕹菜，拌上酸甜酱享用，打开味蕾。

玉露大虾汤（$14）以鸡汤、陈皮、金华火腿、香菜、酸柑汁煨冬粉，口味清新，是暖心的美味。参峇青口贝（$16起）鲜嫩多汁，也是下饭必点。

狮城开胃鱼（$48，800克）是酸甜鱼的升级版，在酥炸至金黄的金凤鱼上淋上以香茅、指天椒、酸豆酱、酸梅、青柠汁、鱼露、番茄酱、蒜头及糖调合而成的特制酱料，十分开胃，搭配Papadum印度薄脆饼，更为菜式增添口感。

蚝油鸡（$24）的做法繁复，厨师先于鸡身刷上黑酱油后油炸，鸡肚则塞入香炒香葱、蒜头及猪油。淋上蚝油酱、芝麻油及花雕酒，蒸煮50分钟，保留了肉质的鲜嫩，风味独特。

蚝油鸡的做法繁复，风味独特。（餐馆提供照片）

狮城烧烤蟹（时价）以马苏里拉芝士、陈年帕马森芝士及法国牛油等调味，经400摄氏度炭烤，鲜美馥郁。菜单新添酥香的尖头面包（$5），蘸着浓厚的辣椒螃蟹酱汁享用，颇具怀旧情怀。

餐馆在午餐时段也推出鸳鸯海鲈鱼泡饭（$16.90），以鲜鱼片与炸鱼搭配脆米与油条，方便上班族轻松解决午餐。甜品则有芋泥、鸳鸯香雪糕及炸榴梿供选择。

地址：1 Fullerton Rd One Fullerton #01-09 S049213

电话：63368118