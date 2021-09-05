清新可口草莓松菇黑豚肉

居家烧菜，要兼顾一家老少口味和营养摄取，是厨艺和巧思的双重考验。大厨推荐这道生煎草莓松菇黑豚肉，烹调简单，材料可灵活变化，水果搭配猪扒，咸甜味道非常下饭。

在邀请卡尔登酒店（Carlton Hotel）旗下华乐酒家（Wah Lok）的中餐厅行政总厨吴伟堂师傅分享一道私房菜时，他第一个想到的是做咕噜肉。后来想想，改成了猪扒。他解释道：“咕噜肉要油炸，还要调酸甜酱汁，主妇要做比较麻烦，我自己在家都不愿意煮。”

华乐酒家中餐厅行政总厨吴伟堂师傅，主张发挥食材的天然味道。

吴伟堂就是这么一个质朴和随性，但又细心和贴心的师傅。这些特点也都反映在他的菜肴里。像是招牌点心焗菠萝叉烧包，外表看来普通，可就是会让人尝过后一直思思念念。

来自中国广东东莞的吴伟堂师傅（61岁），最早在香港学艺，1987年来到新加坡，2009年加入华乐酒家。他和团队只呈献品质上乘的菜肴，专注色、香、味，丝毫不愿妥协。虽然要求很高，但他主张简单就是美，以恰好的技术发挥食材的天然味道和最大潜能。

对工作和生活，吴伟堂师傅一直都怀抱着热忱。他在接受《联合早报》访问时说：“我没有工作在家时都会下厨，不会煮到怕。通常是做一些简单的菜，少炸食。”

草莓配菜口感清新

之所以推荐烹饪猪扒，吴伟堂师傅说，因为难度低也容易进食。带骨猪排较厚，不易拿捏。排骨则更适合拿来炸或煲汤。市场上有许多现成切好的猪扒，无论是到巴刹或超市都买得到，很方便。

加入草莓是新意，不抢猪扒味道，同时带来清新口感。尝了师傅的手艺，整道猪扒甜咸适中，而且无骨，三两下全下肚了，就连小朋友也适合吃。

问吴伟堂师傅这道算是粤菜吗？他笑答：“你说是什么菜就是什么菜啦！猪扒淋上不同酱汁，就成为不同风味，像是可以弄成麻辣酱汁，也可以加入松露或者是X0酱，自由发挥。”

给客人做私房菜

说起华乐酒家的自制X0酱，是以干贝等顶级原料制成，非常鲜美，农历新年时许多顾客会买来送给亲友。转眼中秋佳节将至，今年卡尔登酒店的灯笼月饼盒很吸晴，不过更多旧雨新知是为核桃月酥而来。

吴伟堂师傅说粤菜和川菜比起来，口味相对清淡，现在有更多顾客喜欢麻辣菜系，但也有追求少油少盐的，厨师可按需求调整。

华乐酒家虽然是餐馆，但也有许多不在菜单上的“私房菜”，领班或师傅会根据当天的食材或顾客的喜好，“悄悄地”介绍一些隐藏版好料。这些都一再体现了华乐酒家的家庭式人情味，而吴伟堂正是那位大家长。

生煎草莓松菇黑豚肉（四人份）

西班牙黑豚猪扒是主角，配搭松菇、灯笼椒和草莓等。

食材：

西班牙黑豚猪扒（350克）、松菇（30克）、灯笼椒（两色各半个，切丝）、草莓（两粒，切块）、洋葱（半个，切丝）、蒜头（适量，切碎）和红葱（适量，切碎）

做法：

1.猪扒用刀背拍松，加入少许酱青、盐、料理酒、胡椒粉和生粉腌制一两个小时。

2.在不沾锅加热少许油，讲究健康烹调可选择橄榄油。油温达约摄氏80度时，把猪扒放下去煎。约5分钟后再翻另一面，煎至两面金黄，盛碟。

3.另外再加热油锅，爆香葱蒜和洋葱，然后倒入松菇和灯笼椒洋葱翻炒，并以适量酱青、糖、盐、胡椒、蚝油和清水调味，最后加入草莓即可。

4.摆盘时，可将配菜放在一旁，然后把汁淋在猪扒上。也可直接将配菜和酱汁直接淋在猪扒上。

贴士：

★选择西班牙黑豚猪扒，肉质比较美味，少肥腻，少肉腥味。也可选用其他猪扒，丰俭由人。

★油温达约摄氏80度时，手掌接近会感受到热气，如果冒烟就是太热了。

★也可按个人喜好，以其他水果和蔬菜取代草莓和松菇。