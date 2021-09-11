餐馆提供照片

四家星级中西餐馆推陈出新，带来新的菜品创意，其中有英式与意大利风味的西餐，也有配搭天然葡萄酒的精致粤式点心，还有讲究时令食材的中餐馆推出鳗鱼餐。

本月初新加坡米其林指南公布名单，餐饮业向来竞争不小，星级餐馆也不松懈，以下四家中西餐馆近期推陈出新，带来新的菜品创意。

Jaan by Kirk Westaway：

夏季英伦风

Jaan by Kirk Westaway这道番茄菜肴，是厨师对英式风味的诠释。

瑞士史丹福酒店的Jaan by Kirk Westaway，刚从一星晋升两星，主厨韦斯塔韦的夏季菜单，英伦风情满溢。

一道番茄的精细处理步骤，展现厨师对味道的拿捏和铺陈。先将番茄挖空，果肉腌制烹煮六小时后呈微辣香甜的番茄酱，然后再倒入番茄“外壳”里，并搭配慢烤番茄、橄榄干、乳酪和罗勒冰沙，味道有对比。其他菜品中，可于食材细节中品尝英式风味。招牌鸡蛋菜肴加入柏克斯威尔乳酪（Berkswell，英国绵羊乳酪）；主食有机鸡的酱汁，加入英国气泡酒烹制；甜品前来一份伯爵茶冰沙清一清味蕾，然后吃英式草莓甜品。该夏季套餐售至本月底，午餐四道菜每人$118++，晚餐六道菜套餐每人$288++。网站www.jaan.com.sg。

Art：

不一样的意大利餐

意大利餐馆Art的烤西瓜。

位于国家美术馆的意大利餐馆Art，今年首次摘下米其林一星，主厨思培里因迪奥（Daniele Sperindio）去年上任，他的菜让人对意大利美食有不一样的认识。

名为“Grigliata Estiva”外观红彤彤的薄片，有熟悉的清香果味但口感带韧性，一时吃不出是什么，原来是烤西瓜。刷上自制酱汁，搭配腌制番茄、杏仁等，蛮特别的。原来意大利人夏天在户外烤肉，也会把水果如西瓜放在烤架上。熟成鸽子煎烤上桌，色泽粉嫩匀称，搭配夏南瓜和糖渍柠檬，平衡整体味道。

七道菜套餐每人$208++，另有单点选择。下周开始添新菜如为香槟品牌Krug设计的“洋葱花”，洋葱卡仕达上有洋葱片、榛果和梅子，并加入鸭肉汤汁。餐馆网站：www.artrestaurant.sg

夏苑：

天然葡萄酒配粤式点心

夏苑的限时套餐以天然葡萄酒配粤式点心。

星级中餐馆的新菜也让人眼前一亮。

丽思卡尔顿美年酒店中餐馆夏苑从即日起至11月14日，推出天然葡萄酒（Natural Wines）配粤式点心的菜单，属首创新尝试。主厨张肇刚新创菜品如松露和牛酥、鹅肝脆粉粿来配酒。

天然葡萄酒使用天然有机葡萄，也不加入任何商用酵母或添加剂，让葡萄酒充分彰显产区风土条件和味道。印象中，天然葡萄酒的色泽比较浓稠，有的味道刺鼻厚重。这次试喝的四款都偏清新，接受度高。

搭配点心的奥地利Kalkspitz天然葡萄酒，如气泡酒顺喉清香，和香茜东星饺相得益彰。吃龙虾小笼包和陈醋灼云吞，食物即使有醋酸味，但配带有香梨和桃子香气的智利Viejas Tinajas白酒，整体味道不突兀。

该五道菜套餐只限星期五至星期天的午餐时段，每人收费$120起，包括四杯酒。其他菜品包括烟熏茶皇鸡、鲍鱼福建炒饭和鳄梨鲜奶冻。订位可拨电：64345286或上网：www.summerpavilion.com.sg。

莆田餐馆：

鳗鱼节

莆田餐馆的蒜香豆豉蒸鳗鱼。

莆田集团吉真那路总店过去五届入选米其林指南，旗下餐馆不时主打各时令食材。从即日起到10月底推出鳗鱼节，中国广东顺德的活鳗“一鳗四吃”，共有四种不同鳗鱼菜肴。

菜肴为山泉水煮活鳗、普宁豆酱焗鳗鱼、蒜香豆豉蒸鳗鱼和红糟鳗鱼柳，各售$39.90。

山泉水煮活鳗，用泉水焖煮10分钟，仅有枸杞和姜片，可吃出鱼肉的原汁原味。普宁豆酱焗鳗鱼和蒜香豆豉蒸鳗鱼，各有千秋，都很下饭。个人最喜爱的是红糟鳗鱼柳，这是福建经典菜，外酥内软，咀嚼鱼肉还有糟香味。

集团近期于国大大学城（UTown）开设新概念店筷筷（Chop Chop by Putien），菜肴如兴化炒米粉、卤面等售价不超过10元，为学府师生提供优惠选择。详情可上网www.putien.com。