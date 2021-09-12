酒味月饼 微醺度中秋

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苏格兰知名单麦威士忌“格兰菲迪”和“麦卡伦”都将旗舰酒款风味融入冰皮月饼中，各式酒款也加入月饼战局中。大家一起过个微醺的中秋。

中秋节快到，举头赏月，伴以酒味的月饼，在飘飘然状态下过节。

而今，几乎各种酒类都能融入冰皮月饼了。Empire Artisans首次推出的冰皮月饼系列提供奢华体验，主要以75%可可的Chuao Criollo巧克力黑松露为馅，分别融入法国顶级干邑“路易十三”（Louis XIII）、香槟Armand de Brigand Ace of Spades、路易王妃（Cristal Louis Roederer）和唐琣里侬（Dom Perignon），以及日本山崎12年威士忌、响（響）21年和尊尼获加蓝牌（Johnnie Walker Blue Label），甚至日本纯米大吟酿“獭祭”（Dassai 23），并已售罄。

买格兰菲迪送限量版月饼

品尝一块月饼，也在品尝威士忌风味。苏格兰单麦威士忌格兰菲迪（Glenfiddich）与本地创意公司Chun Tsubaki，为庆祝中秋开发制作两款限量版冰皮月饼，传达旗舰12年及15年酒款的风味。

苏格兰单麦威士忌格兰菲迪的限量版冰皮月饼融入12年及15年酒款风味。

印有格兰菲迪鹿角商标的四方形冰皮月饼，造型小巧。绿色月饼融入Glenfiddich Our Original Twelve，其苹果、梨子和香草味，令人联想到郁郁葱葱的青山谷间。抹茶开心果的饼皮，烤大麦和深红糖馅带威士忌的坚果味，中和了白巧克力梨果酱与威士忌松露的甜味，并有余味。

紫色四方形小巧月饼带格兰菲迪15年风味。

紫色月饼融入Glenfiddich Our Solera Fifteen，带入月光笼罩的山谷。冰皮饼带细微辛辣与蜂蜜橡木味。黑甘纳许（ganache）威士忌松露带有一丝胡椒和辣椒味，和谐搭配蜂蜜和橙花馅，丝滑口感与酒体饱满，令人暖和。

凡在Grab平台的1887 Bar，以及Alcohol Delivery网店购买两瓶12年格兰菲迪或一瓶15年格兰菲迪，或在iShopChangi网店购买一瓶15年格兰菲迪，就可获赠一盒月饼（四个），送完为止。

麦卡伦双雪莉桶12年冰皮月饼

麦卡伦威士忌与莱佛士酒店合作开发麦卡伦双雪莉桶12年冰皮月饼。

为庆祝中秋，苏格兰单麦威士忌麦卡伦与莱佛士酒店合作，开发出麦卡伦双雪莉桶12年（The Macallan Double Cask 12 Years Old）冰皮月饼。每块月饼注入了麦卡伦双雪莉桶威士忌，浓郁的牛奶巧克力和奶油。月饼每盒售价$128，可在莱佛士酒店网店（bit.ly/38N5yYv）购得。

月饼也可配搭麦卡伦双桶15年威士忌，散发干果、奶糖和香草的香气，余味温暖，口感柔滑，或者麦卡伦双桶18年，酒色呈浓郁的琥珀蜂蜜色，散发干果、生姜和奶糖的香气，橡木香料余味与甜橙柑橘味相得益彰，可在麦卡伦网店或体验麦卡伦莱佛士酒店店面（www.themacallan.com/en-sg/the-macallan-experience）购得。

夏宫琴酒月饼 配曼哈顿鸡尾酒

新加坡丽晶酒店（Regent Singapore）自2018年起，每年以旗下餐馆为灵感，推出冰皮月饼系列。今年，米其林一星中餐馆“夏宫”的冰皮月饼中，有一款“巨峰葡萄季之美金酒”是从“曼哈顿”（Manhattan）酒吧鸡尾酒获得灵感，以含酒味的日本巨峰葡萄以及日本京都琴酒（也译杜松子酒、金酒）“季之美”（Ki No Bi）为馅。

中餐馆“夏宫”推出“巨峰葡萄季之美金酒”冰皮月饼。（互联网）

曼哈顿酒吧还设计出两款瓶装鸡尾酒来下月饼：一款Treasure是以法国干邑Pierre Ferrand为基酒，配以枣梨糖浆和五香梨利口酒；另一款The Assembly是季之美琴酒加入桂花茶、黑樱桃和橙子苦味。

月饼礼盒也可用来装葡萄酒。可上网regentsingapore.com.sg/offer/mooncakes2021/订购。