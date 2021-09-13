小红书上哪些新加坡甜点最吸睛？

小红书是中国当红的社交平台。近期，有越来越多新加坡博主开始经营小红书。从介绍日常用品到美食，博主累积了不少粉丝。不少小红书博主，都喜欢与追随者分享甜点。

博主与甜点的关系

2种在小红书上很火的甜点。（图/小红书截图）

对一些人来说，甜点是放松心情，治愈身心的“神奇仙丹”。它有着精美的外观，心情不好时，尝一口甜点便能感到幸福。

介绍本地甜点的小红书博主。（图/小红书截图）

博主和大多数民众一样，喜欢尝试新鲜的东西。他们的主要追踪者是介于18至29岁的年轻人，介绍甜点能让他们与追踪者产生共同话题，并增加他们的曝光率。

有一些时尚博主也喜欢和精美的甜点合照，并上传至社交平台。

盘点小红书博主推荐的甜点 吃货必看！

zaobao.sg给大家整理了近期在小红书上很火的3种甜点：

9种不同口味的甜甜圈。（图/档案照）

1. Sourbombe Artisanal Bakery

这家店的招牌是甜甜圈与传统的不同。老板Genevieve Lee用酸面种制作甜甜圈，每一个甜甜圈都裹满了馅料。一共有9种不同的馅料供顾客选择，包括花生酱果酱、巴斯克起司、焦糖培茶等。

Genevieve Lee在2018年的MasterChef新加坡比赛中拿到第2名，实力被诸多评审认可。

地址：9 Penang Road, Park Mall #02-03, S238459

电话：9847 0203

2. L.E. Cafe Confectionery & Pastry

店里排名第一的“豆花挞”。（图/档案照）

L.E.丽英“豆花挞” 是新加坡的老字号，被粉丝誉为“神仙级甜点”。有许多外国旅客特地到这里就是为了把伴手礼带回家。除了“豆花挞”，店里还有许多甜点，例如瑞士卷、榴梿泡芙等。

“豆花挞”在小红书上有8000多的赞数，深获网民的喜爱。

地址：Blk 637 Veerasamy Road #01-111 Singapore 200637

电话： 6294 8813

地址：31/33 Mackenzie Road #01-01 ​Singapore 228686

电话：6337 2417

地址：Blk 42 Cambridge Road #01-02 Singapore 210042

电话：6298 1477

3. Tigerlily Patisserie

这家店由曾在米其林餐馆担任甜点师傅的魏美欣（Maxine Ngooi）开设。店里的装潢温馨，甜点很精致。

蜂窝造型的柠檬口味蛋糕。（图/Tigerlily Patisserie）

招牌甜点是“蜂窝”The Beehive。蜂窝形的蛋糕，切开来是柚子口味的慕斯，让人感到清新。精致的甜点，舒适的环境深获许多民众的芳心，让这家店成为小红书博主喝下午茶的热门打卡地点。

地址：350 Joo Chiat Rd, Singapore 427598

电话：8887 0988