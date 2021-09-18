除了中餐馆与煮炒档，西餐馆与云厨房也能吃到各式美味的海鲜料理。

国人爱吃海鲜，但不一定要上中餐馆或海鲜煮炒档。现在即使是西餐馆或云厨房，都能让你尝到螃蟹、鲜虾和带子等好料。非传统渠道，只要愿意尝试，就能带给舌尖一个跳动的机会。

Oriole Coffee + Bar

六道辣椒螃蟹料理

Oriole Coffee + Bar推出六道限时辣椒螃蟹料理，包括鸡翅、薯条、炸馒头、汉堡、意大利扁面条和比萨。（餐馆提供）

餐馆去年第一次呈献辣椒螃蟹创意料理，获得好评，今年再接再厉。从即日至11月30日限时推出六道辣椒螃蟹料理。虽然都加入了辣椒螃蟹酱汁，厨师按不同菜品调整辣度和配料，即使同时点个两三道也不会腻。

Oriole Coffee + Bar以腐乳和麻油腌制的炸鸡翅，淋上辣椒螃蟹酱汁。（餐馆提供）

小吃有去骨腌鸡翅（$18.50++）和威化芝士薯条（$16.50++）。厨师选用鸡翅前段的小鸡腿，去骨后以腐乳和麻油腌制，香炸后再淋上辣椒螃蟹酱汁，相当中式口味。格子状的芝士薯条，蘸点辣椒螃蟹酱汁，原来还真不赖，酱汁内捞到许多块状螃蟹肉。

Oriole Coffee + Bar趁热上桌的炸馒头夹着蟹肉块和配料。（品牌提供）

辣椒螃蟹酱汁遇上炸馒头（$18.50++）和汉堡（$28++），擦出不一样火花。趁热上桌的炸馒头夹着蟹肉块和配料，热乎乎的吃完两个也不觉得撑。汉堡的重点是一整块的蟹肉饼，切开来可以看到丝丝螃蟹肉；单独尝一口蟹肉饼，鲜甜且多汁。

蟹肉搭配意大利扁面条（$30++)和12英寸比萨（$32++）不是新鲜事，但这里做得很不错。尤其是带有一定辣度的扁面条，刺激味蕾也教人念念不忘。

品尝一轮南洋风味辣椒螃蟹料理之后，可考虑试试新品椰糖熔浆蛋糕（$14++），搭烤椰丝和椰子冰淇淋，完美结束。本地酿酒品牌Gravity也推荐四款适合搭配辣椒螃蟹料理的啤酒，一瓶$9.90++，四瓶$36++。

地址：#01-01 Pan Pacific Serviced Suites Orchard S238163（313@Orchard毗邻）

电话：62388348

Lobstar

云厨房海鲜袋

前几年，手抓海鲜餐馆成热潮，餐桌上铺好塑料桌布，把海鲜佳肴倒在桌上，戴上手套就直接大快朵颐。现在，人们也可以在家里“豪吃”，不必担心吃相。

Lobstar的三种海鲜袋，分别主打龙虾、南非鲍和小龙虾。（品牌提供）

本地新设立的海鲜品牌Lobstar，主打海鲜袋，延续手抓海鲜概念，在家可以采取上述吃法，或以大盘盛放。该品牌是新颖云厨房概念，不设餐馆座位，只做外卖。

品牌售卖三种海鲜组合。Lobstar Superstar（$69起）海鲜袋里有龙虾（600克）、蛤蜊、贻贝、大虾；Shellabration（$66起）组合有南非鲍、带子、大虾等；Yabbies Baggies（$42起）主打小龙虾。可自选辣椒螃蟹、黑胡椒、咸蛋奶油、麻辣等酱汁。海鲜袋里不只是有海鲜美食，还有蔬菜和玉米，增添不同口味。试吃的Lobstar Superstar配辣椒螃蟹酱，香辣适中，不妨配炸馒头蘸酱汁，美味可口。

其他菜肴小菜包括熏鸭沙拉、咸蛋炸莲藕脆片、炒饭、意大利面。值得一提的是，送餐的包装牢固，海鲜袋有双层塑料保护，不担心酱汁溢漏。订购网站：order.lobstar.sg。

66.Laksa

外卖干叻沙可加虎虾

新推出的66.Laksa，主打以三代秘方叻沙酱和参峇制作的外卖干叻沙。以“6”取名是因为这个数字长得像虾。

66.Laksa主打以三代秘方制作的外卖干叻沙。（品牌提供）

面条完全包裹着独家配方酱料，非常浓郁。配料有香烤鱼饼、豆卜、豆芽、鸡蛋和炸叻沙叶，放在一片香蕉叶上。一份$7.80，如果加上烤老虎虾则是$9.60。

采用环保纸盒和餐具，订购$60以上免费送餐。可通过品牌的Instagram账号“66.Laksa”私讯预订。