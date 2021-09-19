即煮即食美味暖胃 东星斑为泡饭提鲜

爱吃鲜鱼又喜欢喝汤的有口福了。大厨分享如何烹调石锅过桥东星斑鸳鸯泡饭，用料新鲜，汤底清甜，调味只用些许盐和胡椒粉，名副其实原汁原味的暖胃料理。

海洋中的美味海产总给人带来许多惊喜，鱼就是其中之一。

鱼肉的做法多元，乌节大酒店中餐馆华厅主厨钟立辉师傅与《联合早报》分享其私房菜——石锅过桥东星斑鸳鸯泡饭。

乌节大酒店华厅主厨钟立辉师傅坚守粤菜的原汁原味。

平日饮食清淡的钟师傅，偏爱清淡、风味更健康的鱼汤泡饭。钟师傅说：“泡饭容易烹煮，制作步骤不复杂，只须熬个汤，煮个饭，弄个鱼，一道泡饭轻轻松松就做好了。”

泡饭文化在本地愈发流行，许多餐馆陆续推出泡饭菜式，甚至熟食中心里也有人售卖龙虾泡饭，而钟师傅的这道粤式石锅过桥东星斑鸳鸯泡饭，早在四年前就在华厅推出，深受食客欢迎。

这道泡饭使用石锅上菜。石锅具有保温作用，吃的时候将所有食材拌一下鱼肉就熟了，在食客面前将所有食材加入石锅里烹煮，讲求的是上桌即煮即食的体验。

石锅过桥东星斑鸳鸯泡饭走的是清淡路线，少油少盐，选用口感Q弹的东星斑，肉质滑嫩鲜美。钟师傅说，如果不用东星斑，可以笋壳鱼或马鲛鱼代替，最重要的是鱼肉新鲜。

制作泡饭少不了甫鱼干，喜欢甫鱼干散发的咸香，那种咸的鲜美比咸鱼来得含蓄优雅，将甫鱼干剪了油炸至金黄，有助提升泡饭的鲜甜。

来自香港的钟师傅，小时候也吃泡饭，不过他笑说，“当时吃的可以说是泡饭，也可以说是吃粥，当年的泡饭没有海鲜，加入肉碎，就这么简单吃，倒也有滋有味。”

“若家里没有石锅，可以取个砂锅，把鱼汤熬好，将鱼煮熟，加个饭，即可开餐，十分方便。”

许多人使用砂锅时都担心砂锅烧热后容易裂开，钟师傅说，砂锅不要先烧热，首先在普通的锅子里煮好鱼汤，再将鱼汤倒入砂锅，加入白饭烹煮约五至六分钟，让米饭充分吸收汤汁，随后加入调味料和鱼片，搅拌均匀，滚好后撒上配料，趁热享用！

鱼片切薄易熟 鱼骨煎透汤汁味佳

他叮嘱，鱼片既然已切成薄片，入锅烹煮一两分钟即可煮熟，煮得过熟会影响口感。

泡饭中的脆米有助增添口感，只须将白饭以清水洗净，放进热油里弄散、脆炸即可。炸好了的脆米可收起来，要用的时候过油即可。

除了鱼要新鲜，烹煮石锅过桥东星斑鸳鸯泡饭时，美味关键在于控制鱼肉的熟度，避免将鱼肉煮得太熟。至于泡饭所采用的鱼汤，得先把鱼骨煎透，随后将煎至金黄色的鱼骨放入清水中，以大火滚15至20分钟，即成了乳白色的鱼汤。

入厨近40年的钟师傅认为，本地粤菜一直在进步中，许多粤菜经过改良，吃法与传统吃法有所不同。“现在的年轻人喜欢的粤菜，卖相要吸睛好看，老一辈则追随怀旧，要吃出食物本身的味道。其实都无所谓，最重要的是客人喜欢。”

钟师傅坚持保留传统，尽可能保持粤菜的原汁原味。就像他所分享的这道石锅过桥东星斑鸳鸯泡饭，精髓在于用料新鲜，汤底清甜，用简单食材烹制出不一样的美味，随着腾腾的热气享用，最是幸福。

石锅过桥东星斑鸳鸯泡饭（１人份）

烹煮石锅过桥东星斑鸳鸯泡饭的所需食材。

食材：

东星斑肉120克、炸甫鱼10克、炸脆米10克、葱花5克、香菜5克、鱼汤200克、白饭100克

调味：

盐 1/4 茶匙

胡椒粉适量

步骤：

1.东星斑起肉，切成薄片备用。

2.甫鱼剪小块炸脆；脆米一样炸脆备用。

3.将鱼汤加入白饭，加入适量调味料，滚2分钟隔起泡饭。

4.将泡饭放入烧热的石锅（或砂锅）里，把东星斑鱼肉放在泡饭上，再放入其他配料，倒入鱼汤搅拌均匀即可。