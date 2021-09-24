不用排长龙！古早面包糕点这里找

2018年结业的西饼店“真美珍”（Chin Mee Chin）近日重新开业，吸引了不少人前去“尝鲜”，据说排队时间可达1至2小时！

“真美珍”的人气食品包括炭烤咖椰面包、奶油角（cream horn）、午餐肉面包等。如果你想等排队人潮减退后才去光顾，zaobao.sg为你挖掘新加坡还有哪些地方售卖类似的怀旧点心。一起去看看吧！

奶油角——先吃外皮或奶油？

Balmoral Bakery是新加坡现今少有还在卖奶油角的面包店之一。（档案照片）

给你一个奶油角（cream horn），你会迫不及待把奶油挖出来吃，或是拔下外皮送进口中，再舔奶油，“一口外皮，一口奶油”交替着吃？

奶油角有另一个“变奏”——塞满黄色卡仕达酱（custard）的奶黄角（custard horn）。这两种点心在新加坡可说已“濒临绝种”。

在俗称“珍珠巴刹”的珍珠坊小贩中心内，有一家“刘莊记”的西饼店。在这里可以找到“奶黄双角”。除了外皮酥薄的奶黄角，还有形状相同的奶黄面包。

位于金文泰的Balmoral Bakery，以及Beach Road的三巴旺西菓店，也都能找到奶油角的踪影。

咖椰面包——你喜欢蒸或烤？

你认为美味的咖椰面包应该具备什么条件？幼滑或带颗粒的咖椰？外脆内松软的太空包，或脆薄的传统吐司？

你比较喜欢传统面包或太空包做成的咖椰面包？左为协胜隆，右为喜园YY Kafei Dian。（档案照片）

不同版本的咖椰面包有各自的粉丝。位于Purvis Street和Beach Road交界处的喜园YY Kafei Dian，以自家烘焙的“太空包”做成外脆内松软的咖椰吐司。

拥有40多年历史的协胜隆，除了售卖炭烤咖椰吐司，也有蒸咖椰面包。点两片面包，再配上招牌“Kopi Gu You”牛油咖啡，对很多人来说已是很令人满足的早餐。

丰胜茶室的传统蒸咖椰牛油面包。（档案照片）

在外貌不起眼的丰胜茶室内，只有两个摊位。一个售卖鱼圆肉脞面，另一摊售卖饮料、咖啡，以及咖椰面包。如果你的胃口不错，建议先点蒸咖椰面包。面包热腾腾送上桌后，记得趁热品尝。之后再点烤咖椰吐司，配上半生熟蛋和咖啡或茶，既是典型的“南洋”早餐。

午餐肉面包——吃它就为了中间那片午餐肉

看到重开的真美珍仍保留午餐肉面包，让记者不禁想起儿时吃午餐肉或香肠面包时，总会小心翼翼地先把外层的面包吃完，再慢慢品尝内陷。据了解，真美珍现在的午餐肉面包，里头的肉片比以前厚一倍。

位于马里士他一带的甜园西菓面包店，是一家售卖传统面包的西饼店。这里的午餐肉面包，选用鸡肉做成的午餐肉。有机会来到这里，还可以考虑购买古早奶油夹心面包、辣虾米面包，以及常见于流动雪糕车的彩虹面包等。

甜园西菓面包店： 10 Kim Keat Lane

真美珍——当海南咖啡店遇上欧亚族西饼

老字号真美珍拥有80年左右的历史。虽然它是一家海南咖啡店，但由于所处于欧亚族早年聚居的加东，所以也顺应顾客群的口味，售卖糕点如Sugee蛋糕、奶油角等。

真美珍虽然是一家海南咖啡店，但早年的顾客包括住在附近的欧亚族。（档案照片）

据报道，真美珍当初卖的面包并非自家烘焙。当时，店里“出租”麻将台以增加收入，在附近工作的糕饼店师傅常来打麻将，建议当时的老板陈永镇售卖西式糕饼。陈永镇学习烘焙后，开始自制西饼和传统面包售卖，咖啡店的生意随之蒸蒸日上。

2019年，真美珍因接班人青黄不接，以及不敌强烈竞争等问题结业。经过3年的沉寂，真美珍与餐饮集团Ebb & Flow合作，原店主担任股东，并于9月15日重新开业。