四川豆花饭庄百道川味自助餐

位于滨海宾乐雅酒店的四川豆花饭庄于即日起至12月31日，再度推出“一菜一格，百菜百味”单点自助餐。所谓一菜一格，百菜百味，是形容川菜多样化的调味与手法，各种调味的不同配比，变化出各种味型。

近百道菜肴以任点任吃形式上菜，菜品小份上桌，吃完可再点。今年菜单上新增小龙虾，炮制出四种口味：干锅、泡椒、蒜蓉蒸及姜葱炒小龙虾，每道只限点一份。餐馆将小龙虾盛放在密封拉环罐头里，让食客自己动手拉开拉环，掀盖瞬间小龙虾香气迸发而出。其中最爱的是蒜蓉蒸小龙虾，沾满蒜蓉的小龙虾，蒜味飘香。