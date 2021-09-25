四川豆花饭庄百道川味自助餐 订户 来自 / 联合早报 文 / 叶晓虹 发布 / 2021年9月25日 5:00 AM 滨海宾乐雅酒店的四川豆花饭庄再度推出“一菜一格，百菜百味”单点自助餐。（餐馆提供） 字体大小: 小 中 大 位于滨海宾乐雅酒店的四川豆花饭庄于即日起至12月31日，再度推出“一菜一格，百菜百味”单点自助餐。所谓一菜一格，百菜百味，是形容川菜多样化的调味与手法，各种调味的不同配比，变化出各种味型。近百道菜肴以任点任吃形式上菜，菜品小份上桌，吃完可再点。今年菜单上新增小龙虾，炮制出四种口味：干锅、泡椒、蒜蓉蒸及姜葱炒小龙虾，每道只限点一份。餐馆将小龙虾盛放在密封拉环罐头里，让食客自己动手拉开拉环，掀盖瞬间小龙虾香气迸发而出。其中最爱的是蒜蓉蒸小龙虾，沾满蒜蓉的小龙虾，蒜味飘香。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 四川豆花饭庄 哪里尝鲜 咖啡馆 餐饮元气 真美珍重开业 增添新面包糕点