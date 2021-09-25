新张咖啡馆主打自家咖啡与各式餐点，从饮料到食物让都市人补充一天的元气。

最近本地咖啡界热闹不已，陆续有新咖啡馆开业，主打各家的咖啡香与不同的餐点风格，从单品咖啡、酸种松饼、鳄梨土司到小熊拿铁，各自精彩。

CMCR 得奖单品咖啡与酸种松饼

CMCR香浓咖啡。（咖啡馆提供照片）

Common Man Coffee Roasters（CMCR）在如切开第三家咖啡馆，建议品尝这里的独家饮食。比如来自埃塞俄比亚的单品咖啡“Boledu #COE 21”。这款咖啡曾获卓越杯咖啡竞赛（Cup of Excellence，精品咖啡评鉴制度）殊荣。

品咖啡时，可以期待果干、葡萄和香料酒的迷人风味。食物方面，推荐较少见的酸面团松饼（$24），有别于一般松饼一味的甜，带微微的酸度，丰富了松饼的滋味，口感松软绵密。可以选择甜味或是咸味的酸面团松饼，前者有巧克力杏仁甘纳许（ganache）、杏仁酱、香草雪糕和橘子果酱；后者有酥脆腌肉、煎蛋、枫糖浆和牛油口味。

Common Man Coffee Roasters的独家饮食。（咖啡馆提供照片）

此外，还有香菇鳄梨土司（$22）、土耳其早餐（$28）和凯撒沙拉（$25）等。喝了咖啡，还想来杯果汁的话，可选“Green Ninja”（$9），尝到羽衣甘蓝、黄瓜、苹果、薄荷和姜的清爽。

地址：185 Joo Chiat Rd S427456

面簿：www.facebook.com/commonmancoffeeroasters

Carrotsticks & Cravings 元气早餐是亮点

Carrotsticks & Cravings丰盛的早餐“Stanley Breakfast for 2”。（咖啡馆提供照片）

Carrotsticks & Cravings的早餐是一大亮点。

“Stanley Breakfast for 2”（$46）适合两人共享。包括以色列沙拉、奶油芝士酥饼、鳄梨、炸豆泥、熏三文鱼或鸡肉火腿、以色列酸奶酪，还有烤茄子搭配自制鹰嘴豆泥蘸酱。该早餐也配有酸种面包、两个鸡蛋和两杯咖啡。

鳄梨土司的粉丝就不要错过这里的招牌鳄梨土司（$18），酸种面包上铺满厚厚的鳄梨泥，搭配菲达芝士、香草油，还有杜卡（dukkah），即坚果芝麻香料，还可添加水波蛋（$6）。

Carrotsticks & Cravings的招牌鳄梨土司。（咖啡馆提供照片）

饮料“Protein Wake Up Call!”（$12）喝了元气满满。用纯素蛋白粉、花生酱、香蕉、浓缩咖啡、桂皮、杏仁奶和蜜糖，打成浓稠顺滑奶昔，香浓且不过甜。比较清爽的“Immunity Green Juice”（$12.50）有螺旋藻、芹菜、青苹果和柠檬。

地址：5 Stanley St #01-01 S068724

面簿：www.facebook.com/carrotsticksandcravings/

Knock Knock Cafe 主打亚洲风味食物

Knock Knock Cafe主打亚洲风味的食物。比如，腊肠与腌肉白酱意大利面（$16）、乌打汉堡包（$17）、辣椒螃蟹墨西哥卷饼（两件$15）和辣虾米虎虾意大利面（$17）。

Knock Knock Cafe可爱的小熊拿铁。（咖啡馆提供照片）

饮料方面，冷饮小熊拿铁（$6.50）最上镜，饮料上坐着一只可爱的小熊造型冰块。可选自己喜欢的拿铁口味，有焦糖、摩卡、薰衣草或巧克力拿铁。

即日至9月30日，咖啡馆有意大利面买一送一的优惠，可堂食或外带，附带条件。

地址：101 Geylang Rd S389211

面簿：www.facebook.com/knockknockcafe.sg