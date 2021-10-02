Sabai Sabai泰式云吞面烧肉抢味

美食记者穿街走巷，推荐隐藏版平民美食，价格实在，味道好。

住在榜鹅一带的居民，最近又多了一个好吃处。榜鹅西区苏芒巷（Sumang Lane）大牌231的Great.Food咖啡店两个月前新开张，里头有名为Sabai Sabai主打泰式云吞面的摊位。

招牌上的“Sabai Sabai”让人留下印象，问了泰国朋友，Sabai Sabai在泰语中有着“不着急慢慢来，享受生活、自由自在”的意思。