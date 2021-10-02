Sabai Sabai泰式云吞面烧肉抢味 订户 来自 / 联合早报 文 / 叶晓虹 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM Sabai Sabai的泰式招牌面Ba Mee Moo Dang咸香味美，面条嚼劲十足。（肥雄集团提供） 字体大小: 小 中 大 美食记者穿街走巷，推荐隐藏版平民美食，价格实在，味道好。住在榜鹅一带的居民，最近又多了一个好吃处。榜鹅西区苏芒巷（Sumang Lane）大牌231的Great.Food咖啡店两个月前新开张，里头有名为Sabai Sabai主打泰式云吞面的摊位。招牌上的“Sabai Sabai”让人留下印象，问了泰国朋友，Sabai Sabai在泰语中有着“不着急慢慢来，享受生活、自由自在”的意思。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 榜鹅 咖啡店 云吞面 泰式云吞面 实在好味 新加坡美食至尊参与投选可赢奖券 Artisan Green水耕香草