Sabai Sabai泰式云吞面烧肉抢味

订户

来自 / 联合早报

文 /
​​​​​​​叶晓虹

发布 / 2021年10月2日 5:00 AM

Sabai Sabai的泰式招牌面Ba Mee Moo Dang咸香味美，面条嚼劲十足。（肥雄集团提供）
Sabai Sabai的泰式招牌面Ba Mee Moo Dang咸香味美，面条嚼劲十足。（肥雄集团提供）

字体大小:

美食记者穿街走巷，推荐隐藏版平民美食，价格实在，味道好。

住在榜鹅一带的居民，最近又多了一个好吃处。榜鹅西区苏芒巷（Sumang Lane）大牌231的Great.Food咖啡店两个月前新开张，里头有名为Sabai Sabai主打泰式云吞面的摊位。

招牌上的“Sabai Sabai”让人留下印象，问了泰国朋友，Sabai Sabai在泰语中有着“不着急慢慢来，享受生活、自由自在”的意思。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容