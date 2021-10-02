以色列名厨在新加坡开设亚洲首店，主打地中海风味，并从特拉维夫进口食材。法国名厨更新现代法式餐馆菜单，为食客呈现多道自己热爱的私房菜。本地食客不出国，也能尝到异国佳肴。

疫情止住人们出国的脚步，却止不住国人品尝异国料理的欲望。近日除了有全新概念的以色列餐馆入驻，本地也有法式餐馆推出新菜单，让食客来一场味蕾的世界旅行。

North Miznon

从特拉维夫进口食材

由以色列名厨艾亚·沙尼（Eyal Shani）新开的餐馆North Miznon，为食客呈献现代以色列餐饮体验。餐馆原店位于以色列特拉维夫，在维也纳和纽约设有分店，如今在新加坡开设亚洲首店。

以色列美食主打地中海风味，强调净食概念，菜式中大量运用特拉维夫进口至本地的时令食材与蔬果，烹调手法也受法菜和意大利菜的启发，色彩丰富，味道鲜美。

沙尼对番茄情有独钟，菜单中有不少番茄菜式。以希腊特级初榨橄榄油和盐花调味的原种番茄片，将番茄果香与盐香融合在一起，是清爽的开胃菜。

Burning Yellow Potato（$21）先将马铃薯烤熟，中间塞满酸奶油和集合洋葱、番茄、黄瓜、欧芹的碎切沙拉，简单食材便足够勾勒出它的美味。番茄意面（$29）选用来自以色列的Maggie番茄手榨，搭配蒜头制成意大利面酱，口味滑顺。

Burning Yellow Potato烤马铃薯配以色列沙拉。（餐馆提供照片）

Sirloin Roast Beef Carpaccio肉质细腻鲜嫩，将生牛肉片（$47）铺放在一块大石头上，造型澎湃。石斑鱼与地中海蔬菜（每100克$15）选用西班牙新鲜石斑，搭配特级初榨橄榄油和番茄、洋葱、茴香、百里香及鼠尾草，淋上白酒清烤而成，外焦里嫩，肉质鲜美。

Sirloin Roast Beef Carpaccio肉质细腻鲜嫩。（餐馆提供照片）

食客用餐的同时，还可无限享用餐馆招牌佛卡夏面包，蘸着以色列绿色辣酱“Zhug”，一吃就停不下来。

地址：110 Amoy St #01-01 S069930

电话：80285204

db Bistro & Oyster Bar

把私房菜列入新菜单

法国名厨丹尼尔·布卢德（Daniel Boulud）开设的现代法式餐馆db Bistro & Oyster Bar最近更新菜单，餐馆主厨金塞拉（Jonathan Kinsellar）运用夏季食材，为食客呈现多道布卢德生命中热爱的私房菜式。

撒满榛子和海带碎的洛克菲勒焗烤生蚝。（餐馆提供照片）

丰盛的海鲜总汇中，绝对少不了生蚝、扇贝和龙虾，这些都可在餐馆的新菜单中尝到。布卢德热爱海鲜菜式，Daniel Boulud's Oysters“Vanderbilt”（5个$45；10个$80）鲜美多汁，是名厨近期新研发的菜式之一。将洛克菲勒焗烤生蚝换个方式吃，焗烤后的生蚝撒满爽脆的榛子和海带碎，别有一番滋味。

鞑鞑鲔鱼（$30)一上桌，隐隐闻到百香果。加入百香果、香芹、牛油果的鞑鞑鲔鱼口味创新，是一道微酸的开胃菜。餐馆的“BLT”（$22）非大家普遍认知里的培根、生菜、番茄，而是集合布拉塔芝士、生菜、原种番茄，搭配香醋和罗勒酱的沙拉。

香烤法式龙虾（半只$45；全只$75）以樱桃番茄和罗勒叶的清香铺垫，衬托出龙虾的鲜甜。餐馆招牌法式马赛海鲜汤（Bouillabaisse，双人份$120）食材丰盛，浓汤里有鲜鱼、大虾、扇贝等，爽脆的面包块增添口感。

鲜香浓郁的招牌法式马赛鱼汤。（餐馆提供照片）

马赛鱼汤源自于法国马赛，据说当时的渔民将没卖完的杂鱼拿来煮汤，是当地家常菜。传统的马赛鱼汤没有虾和贝类，随着时间推移，人们渐渐习惯在鱼汤里加入其他海鲜，成了今天的马赛海鲜汤。

桃子梅尔巴（$18）是传统法式甜点，搭配马斯卡彭慕斯、覆盆子及香草桃子雪糕，清爽口味，很适合炎热的天气。

传统法式甜点桃子梅尔巴。（餐馆提供照片）

地址：2 Bayfront Ave B1-48 The Shoppes at Marina Bay Sands S018956

电话：66888525