新加坡美食至尊参与投选可赢奖券 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄亿敏 发布 / 2021年10月2日 5:00 AM 参与新加坡美食至尊投票活动，支持心仪食肆，有机会赢取礼品。 字体大小: 小 中 大 本地饕客对全岛东南西北的美食了如指掌，从即日起至10月23日，参加新加坡报业控股举办的“新加坡美食至尊”（Singapore Food Masters）投票活动，还有机会赢取丰富奖品。参与的107个小贩摊位与餐馆，以地铁路线分划为四区：南北区、环线区、东北区和东西区。每一区票数最高的10个摊位或餐馆，可晋级到下个阶段，由8名评审做一轮评价，选出各区前三名。评审将为食物味道、呈现方式、服务水平、卫生程度以及是否物有所值打分。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡美食至尊 投票活动 博古斯世界烹饪大赛 本地代表端上滨海湾花园与植物园 Artisan Green水耕香草