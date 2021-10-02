新加坡美食至尊参与投选可赢奖券

本地饕客对全岛东南西北的美食了如指掌，从即日起至10月23日，参加新加坡报业控股举办的“新加坡美食至尊”（Singapore Food Masters）投票活动，还有机会赢取丰富奖品。

参与的107个小贩摊位与餐馆，以地铁路线分划为四区：南北区、环线区、东北区和东西区。每一区票数最高的10个摊位或餐馆，可晋级到下个阶段，由8名评审做一轮评价，选出各区前三名。评审将为食物味道、呈现方式、服务水平、卫生程度以及是否物有所值打分。