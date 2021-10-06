2021年世界50最佳餐馆排名出炉 本地法国餐馆Odette排名第8

2021年世界50最佳餐馆排名出炉，本地米其林三星法国餐馆Odette排名第八，是亚洲餐馆中排名最高的。另一家入榜的新加坡餐馆Burnt Ends首次入围，排名第34。

颁奖礼去年因疫情取消，今年复办，昨天（5日）于比利时的安特卫普（Antwerp）举行。前三甲餐馆是Noma（丹麦）、Geranium（丹麦）和Asador Etxebarri（西班牙）。

由创办人兼主厨罗耶（Julien Royer）主理的Odette，上一届排名第18。随着各餐饮奖项逐步复办，Odette上个月蝉联新加坡米其林三星，今年3月于亚洲50最佳餐馆排名第二。

共有26个国家的餐馆进榜，其中八家餐馆首次晋级50强，另有两家餐馆重回榜单。其中香港的中餐馆大班楼The Chairman排名大跃进，从第41跃升到第10，获“进步最快奖”。

根据颁奖礼规定，历年排名第一的餐馆会获“名人堂至尊奖”（Best of the Best），不再参与往后的年度排名。

“世界最佳50餐馆”由威廉—瑞德商业传媒（William Reed Business Media）举办，榜单成绩由世界各地约1000名业界人士评选投票而定。该颁奖礼2019年曾于新加坡举行。