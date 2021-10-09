10月16日是国际面包日，本地烘焙业者推出各款口味独特的欧式面包，单吃或涂酱或配搭熟食冷肉，呈现面包的多元吃法与风味。

在面包与爱情之间，很多人选择了前者，可见面包有多重要。它是人类制作的最古老食品之一，国际烘焙师西点师联盟将10月16日定为国际面包日。给予面包师傅肯定的掌声，最直接的方式就是多吃面包！这个10月，我们在本地“环吃”世界各地的面包。

Tablescape欧式面包与熟食冷肉盘

现代欧式餐馆Tablescape所烘焙的面包款式多样化，而且很精致小巧，可以一次尝试数种迷你面包，不必担心吃得太撑。面包套餐基本款（$48）包括一个250克酸种面包、八个迷你面包（四款）；45克招牌无盐牛油、45克龙虾牛油、10毫升松露油和5克海盐，以及一个大型帆布环保提袋。



现代欧式餐馆Tablescape的熟食冷肉盘加面包套餐。（餐馆提供）

最近餐馆在基本款上添加了熟食冷肉盘（Charcuterie & Bread Set，$78），包括香肠火腿片冷盘、三款芝士、半干番茄酱、西班牙橄榄、干果和坚果、无花果和香橙果酱、薄脆饼干和面包棒。这款套餐很适合当下午茶，再来杯香槟或小酒。虽说是两人份，三四人享用也足够。

每天上午11时供应至下午5时，须提前一天预订。

地址：Grand Park City Hall Level 3, 10 Coleman St S179809

电话：64325566

订购网站：bit.ly/3nx2OVM

Swissbake

四款特别口味面包

从瑞士和德国面包汲取灵感的Swissbake，在整个10月庆祝世界面包日，并推出四款营养丰富又口感特别的面包。

Swissbake庆祝世界面包日，推出Kraftkorn Toast（上）和芝士夏巴塔（下）。（品牌提供）

番茄干弗卡恰（Foccacia，$4.90）含大量维生素、矿物质和纤维，口味相当大众，蘸点香醋和橄榄油锦上添花。Kraftkorn Toast（$5.90）虽然无添加糖和鸡蛋，松软度和一般切片面包差不多，而且以谷粮和种籽制成，更有味道。

低升糖指数多籽面包（Low GI Multiseed Loaf，$7.90），含纤维、维生素B、钙质、铁质、南瓜籽、亚麻籽和葵花籽，健康指数高。方形的芝士夏巴塔（Ciabatta，$5.90）口感结实有韧性，很有饱足感，建议尽快食用；隔两天再烘烤或加热，风味会减失。

即日至31日参加品牌活动，五名幸运儿有机会各赢取$100餐券。Swissbake面包可在全岛指定超市买到，包括Cold Storage、NTUC Fairprice、Fairprice Finest和Redmart。

Paul Bakery法式咸甜面包

法国品牌Paul Bakery的维也那甜酥面包（Viennoiserie，类似牛角面包）向来做得很出色。10月的“Octofun”儿童节套餐，有18个迷你甜酥面包，可以一次过尝遍咸甜口味。九个咸味的是芝士火腿、芝士磨菇和吞那鱼；九个甜味的是原味、巧克力和丹麦卷（Escargot，夹葡萄干的蜗牛卷）。

Paul Bakery的儿童节套餐，有18个迷你维也那甜酥面包及其他糕点。（品牌提供）

儿童节套餐还包括八个迷你咸派（Quiche，芝士火腿、芝士磨菇），八个迷你水果塔，10个Chouquette泡芙，一个直径18公分的Fraisier法式草莓蛋糕，五瓶果汁和一盒DIY圣诞装饰（$19.90）。

这款可供五人享用的配套净价$100（原价$172.90），可到www.paul-singapore.com预订（两天前）。订购至少$60即免费递送。