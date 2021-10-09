世界50最佳餐馆 本地两餐馆上榜

2021年世界50最佳餐馆排名出炉，本地米其林三星法国餐馆Odette排名第八，是亚洲餐馆中排名最高的。另一家入榜的新加坡餐馆Burnt Ends首次入围，排名第34。

颁奖礼去年因疫情取消，今年复办，本月5日于比利时的安特卫普（Antwerp）举行。前三甲餐馆是Noma（丹麦）、Geranium（丹麦）和Asador Etxebarri（西班牙）。