世界50最佳餐馆 本地两餐馆上榜 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄亿敏 发布 / 2021年10月9日 5:00 AM 2021年世界50最佳餐馆排名出炉，本地米其林三星法国餐馆Odette排名第八。（主办单位提供） 字体大小: 小 中 大 2021年世界50最佳餐馆排名出炉，本地米其林三星法国餐馆Odette排名第八，是亚洲餐馆中排名最高的。另一家入榜的新加坡餐馆Burnt Ends首次入围，排名第34。颁奖礼去年因疫情取消，今年复办，本月5日于比利时的安特卫普（Antwerp）举行。前三甲餐馆是Noma（丹麦）、Geranium（丹麦）和Asador Etxebarri（西班牙）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 世界50最佳餐馆 博古斯世界烹饪大赛 滨海湾花园 植物园 新加坡厨师 张添来 奖美食 Luke's Lobster 与三厨师合作推新口味 Sushi Tei 品秋食之鲜甜