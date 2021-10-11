21年稳坐人气冠军 经典肉松包继续称霸

你还记得当初肉松面包造成的轰动吗？原来，“ba hoo”（肉松）不只是吃粥时候的绝配，配搭面包也非常好吃。不知不觉，肉松面包已经面世21年了！

2000年开业时，肉松面包既是BreadTalk的主打产品。除了招牌面包之外，BreadTalk多年来都注重研发新产品。在这21年来，他们推出的限量或新产品多大3000多种。是的，你没看错。负责人传来的资料中，写下的真的是3000多种！

其中，肉松面包（Pork Flosss bun series）早已成为极具代表性的经典款，第二名则是Fiery Pork Flosss，可见本地食客有多喜欢肉松面包。据知，其他面包如Smart Aleck, Apple Worm，还有母亲节的芋头蛋糕也是受欢迎的口味。

保持新鲜感，的确让顾客再回头光顾的方法之一。BreadTalk这些年来也不只靠两、三种人气商品征服公众的味蕾。这个方法确实也很成功，看分店的人潮就能知道。

开发新产品花的时间不定，也不一定每次都能成功。但有趣的是，也会有令人出乎意料的美味。BreadTalk负责人向zaobao.sg透露，他们曾经在2016年尝试咸蛋黄牛角包。牛角包有浓郁的奶油味，第一个感觉是和咸蛋黄结合会有违和感。开发团队反复地尝试改良咸蛋黄馅料，终于找到了能够配搭牛角包的方程式。咸蛋黄牛角包，目前也是热销产品之一。

今年7月，BreadTalk的研发团队挑战韩国美食常见的材料，推出了一系列“Seoulfully Good”面包及糕点。选用的材料包括韩国泡菜（最近正式改名为“辛奇”），和豆粉年糕（Injeolmi）。豆粉年糕本就是韩国人气糕点，但要让本地人接受这种口味还是需要一些调整。泡菜更不用说，因为独特的口味不容易“征服”，开发新产品是个挑战。BreakTalk团队反复尝试后，让芝士、泡菜等巧妙结合，制造另一波味觉惊喜。其中还有一款Mandu Mandu（韩国人爱吃的饺子），面包馅料有蘑菇、白菜、韩式粉丝和鸡蛋。面包底部有烤起司，吃起来味道丰富，也不太腻。

不可不知的肉松面包

人气王肉松面包，是BreadTalk集团创副主席李丽玲的杰作。主要负责管理研发部的李女士，现在仍然亲历亲为，参与产品开发和创意。经验丰富的她当初是因为“肉松配粥”这一道“国民儿时美食”而创造出肉松面包这个产品。推出后带动了潮流，其他店家更是竞相模仿。

2000年7月初次推出后，肉松面包销量超过了130万。甜面包和特调的鸡蛋奶油，上头撒上大量肉松。虽然如今有各式的肉松面包或糕点，但BreadTalk的味道其实难以复制。也难怪21年来，它依然屹立不倒，坐稳销售宝座。去年为庆祝20周年，品牌大使“松松”正式“出道”。他的奔放又蓬松的发型，绝对是最可爱的最佳“代言人”！如果你喜欢可爱饰品，还可以到BreadTalk分店去购买松松别针。

喜欢牛油香的吃货不妨试试原味或巧克力味的蝴蝶酥。（商家提供）

10月期间为庆祝成立21周年，BreadTalk全馆都有各项优惠回馈忠实顾客。当然也少不了新推出的甜点和蛋糕。特别推荐蝴蝶酥（Palmier French Pastry），喜欢牛油味的读者别错过。一盒当中有原味也有巧克力味，10月15日前还有买一送一优惠。