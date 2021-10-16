古早味福建虾面 细细品味尤见鲜甜 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 摄影 / 陈爱薇 发布 / 2021年10月16日 5:00 AM 连城街虾面主打传统福建滋味，汤底鲜美，虾只新鲜。 字体大小: 小 中 大 美食记者穿街走巷，推荐隐藏版平民美食，价格实在，味道好。美芝路黄金坊熟食中心有许多社交媒体聚焦的美食，位于底层的好料却经常被忽略，有些可惜。位于底层一角的“连城街虾面”，就是其中一颗沧海遗珠。这家老字号可追溯到日治时期，如今坚守摊位的陈家兄弟已迈入古稀之年。他们的父亲早年在小坡一带挑着扁担沿街叫卖，后来改用三轮车，1960年代搬到连城街咖啡店。1996年搬离连城街后，老板曾在四马路和远东广场等五个地方营业，直到2017年才落户黄金坊熟食中心。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 连城街虾面 黄金坊熟食中心 虾面 实在好味 松露迷人芳香 为中西料理点睛 纯手工天妇罗 炸衣轻盈爽脆