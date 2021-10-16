古早味福建虾面 细细品味尤见鲜甜

美食记者穿街走巷，推荐隐藏版平民美食，价格实在，味道好。

美芝路黄金坊熟食中心有许多社交媒体聚焦的美食，位于底层的好料却经常被忽略，有些可惜。位于底层一角的“连城街虾面”，就是其中一颗沧海遗珠。

这家老字号可追溯到日治时期，如今坚守摊位的陈家兄弟已迈入古稀之年。他们的父亲早年在小坡一带挑着扁担沿街叫卖，后来改用三轮车，1960年代搬到连城街咖啡店。1996年搬离连城街后，老板曾在四马路和远东广场等五个地方营业，直到2017年才落户黄金坊熟食中心。