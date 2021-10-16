本地意大利餐馆扩大菜单选择，提供比萨和意面以外的美食，无论炭烤肉品海鲜，还是健康风味餐，都以简单调味，带出食材最原始的美味。

餐馆提供照片

意大利饮食不只有比萨和意大利面，本地的意大利餐馆开始扩大菜单选择，有炭烤美味，也有健康菜式；一个共同点是，只做简单调味，带出食材美味。

Griglia炭烤美食

新开张的Griglia餐馆，主打意大利人喜爱的炭烤肉品及海鲜。意大利人和亲友聚餐时，会各自带自己的拿手菜共享，夏天时喜欢聚在一起烤肉。餐馆呈现这样的共享概念，菜式多样化，适合多点几道菜一起享用。

菜单由餐馆合伙人兼厨师Andrea De Paola所构想，头盘菜分为花园、海洋和大地三个部分，另有主食和甜点。菜色烹调有意大利南部特色，主厨Federico Schiraldi发挥地中海风格，以香料、盐巴、胡椒、橄榄油或柠檬汁，凸显食材原味。

Griglia炭烤多宝鱼，简单调味，就能吃出原味鲜美。

例如多宝鱼（$58++，400克）以特级初榨橄榄油及海盐腌制后炭烤处理，上桌时缀以意大利阿马尔菲柠檬酱，把意大利牛油、柠檬、洋葱、香料、黑胡椒等调味食材组合起来煮开，并过滤达至滑润状。清新的滋味搭配鱼肉的鲜美，带出意大利沿海美食的味道。

胡椒猪排（$42++）则是注重烹制前的备食步骤。猪肉切片后，浸泡在盐水和红糖中三天，沥干撒上五种胡椒后风干。猪肉经炭烤后，吃起来仍软嫩，再搭配腌制生菜和肉汁。建议蘸芥末酱或蒜头酱，尤其后者加入爆香过的洋葱，为猪肉增添多一分甜美。

印象比较深刻的海鲜类头盘前菜是烤鱿鱼（$18++），经微微炭烤，肉质介于Q弹和软嫩之间，配以陈醋腌制的灯笼椒，很开胃。

Griglia厨师炭烤的鱿鱼，时间火候拿捏得刚刚好。

地址：37 Craig Rd S089675

电话：89497011

网址：www.griglia.sg

Da Paolo Gastronomia

早午晚餐美食各异

为本地食客所熟悉的意大利饮食集团Da Paolo成立超过30年，近期于世界城开新分店Da Paolo Gastronomia，特色之一便是提供风格各异的意大利三餐美食。

在Da Paolo Gastronomia可定制谷类蔬菜饭盒。

早餐的鸡蛋吐司（$11），选用自制酸种布里欧修面包，铺上满满的炒蛋和帕马森乳酪，颜色明亮；另有鳄梨果版本（$12），换成五谷面包，适合健康一族。午餐也走健康路线，食客可定制谷类蔬菜饭盒（从$13.90起），佐料选择多样化如薏米沙拉、摩洛哥香料鸡腿、鹰嘴豆酱泥、羽衣甘蓝沙拉等。

Da Paolo Gastronomia的健康早餐包括鳄梨果和鸡蛋酸种面包。（黄亿敏摄）

晚餐菜单除了有比萨和意面，不妨尝试餐馆自制牛肉丸（$14），番茄酱也举足轻重，精挑罗马番茄和圣玛扎诺番茄两个不同品种，酸甜适中。

餐馆装潢具特色，让人仿佛到了意大利托斯卡纳（Tuscany），前半部是零售区，售卖面包、干粮和速冻食品，以及招牌的意大利雪糕。用餐区还放置了橄榄树，氛围惬意，来一杯开胃酒（aperitivo）最适合不过。

地址：1 Kim Seng Promenade，#01-163 Great World S237994

电话：67358382

网址：www.dapaolo.com.sg/gastronomia

Lino传统意大利菜

向来以手作比萨受欢迎的Lino，于乌节路开第二家分店，增设更多菜式。

主菜烧鸡（$36）采用传统意大利烹制法，用铸铁煎锅（cast-iron pan）盖压在玉米童子鸡上，据知这样能让鸡皮酥脆，保留肉汁，吃时淋上柠檬汁更清香。另推荐餐馆自制的意大利甜甜圈Bomboloni（$12），咬下去榛果酱汁爆浆溢出，吃得过瘾。

Lino传统意大利烧鸡。

Lino自制的意大利甜甜圈，咬下去，内陷有爆浆的感觉。

地址：The Forum Shopping Mall，583 Orchard Rd #01-01/04 S238884

电话：62358690

网址：www.linorestaurant.com