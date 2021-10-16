单人小锅料理主打亚洲汤品

亚洲各地汤品各具特色。上周五（8日）新开张的福福锅（Fufu Pot）为食客提供单人小锅料理，主打各种亚洲美味汤品，一人一锅，契合疫情下的一人食潮流。

八种汤底口味包括：台式风味臭臭锅、白咖喱汤锅、胶原蛋白汤锅及日本风味的豚骨味噌汤锅，价格介于$16.90至$24.90。白咖喱汤融合咖喱与椰香，口味清香咸；爱吃辣的食客必定要尝尝臭臭锅，自制臭豆腐味道不臭，汤头却香辣美味。另外四种经典口味包括：菌菇汤锅、四川麻辣汤锅、番茄汤锅和胶原蛋白汤，价格介于$9.90至$23.90。