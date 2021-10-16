单人小锅料理主打亚洲汤品 订户 来自 / 联合早报 文 / 叶晓虹 发布 / 2021年10月16日 5:00 AM 主打各种亚洲美味汤品的单人食福福锅。（餐馆提供） 字体大小: 小 中 大 亚洲各地汤品各具特色。上周五（8日）新开张的福福锅（Fufu Pot）为食客提供单人小锅料理，主打各种亚洲美味汤品，一人一锅，契合疫情下的一人食潮流。八种汤底口味包括：台式风味臭臭锅、白咖喱汤锅、胶原蛋白汤锅及日本风味的豚骨味噌汤锅，价格介于$16.90至$24.90。白咖喱汤融合咖喱与椰香，口味清香咸；爱吃辣的食客必定要尝尝臭臭锅，自制臭豆腐味道不臭，汤头却香辣美味。另外四种经典口味包括：菌菇汤锅、四川麻辣汤锅、番茄汤锅和胶原蛋白汤，价格介于$9.90至$23.90。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 一人食 小汤锅 新馆开张 松露迷人芳香 为中西料理点睛 纯手工天妇罗 炸衣轻盈爽脆