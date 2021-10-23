“牛车水蛋师傅”为何钟情鸡蛋料理？

从滋补的炖汤，再到小贩中心不常见的鸡蛋料理，本地小贩勇于开创出路。

牛车水大厦熟食中心的“牛车水蛋师傅”摊位售卖的是一系列以鸡蛋为主的料理。“蛋师傅”黎燕豪（67岁）受访时透露，他和太太傅梅花（62岁）自20年前就在该小贩中心当小贩，但并非售卖煎蛋饼。“我在这里卖了19年炖汤，原本的炖汤摊位叫‘豪华滋补炖汤’，有一群忠实顾客。现在年纪大了，体力大不如前，在孩子鼓励下便决定改卖较轻松的创意鸡蛋料理，希望能吸引年轻食客。”

将鸡蛋煎成蛋饼，搭配不同食材如：夏威夷火腿、鸡丁、熏鸭、芝士、鲜虾、蘑菇、猪肉香肠、沙爹鸡肉片、鸡肉松、乌达等，再淋上摊主的特制酱料，如：柠檬蛋黄酱、泰式辣椒蛋黄酱、辣椒酱等，形成千变万化的口味。除了玉米沙拉，食客还可选择搭配米饭或意大利面享用，一份下肚，颇有饱足感。

蛋饼料理摆盘漂亮，颜色鲜艳，且分量十足，每份一律$5。蛋饼两面上色金黄，里头包裹着洋葱、番茄及青葱，吃时多了爽脆、湿润的口感，柔软咸香。

黎燕豪年轻时曾在酒店当厨师，受过西餐烹饪训练。即便是在小贩中心里工作，他在工作时仍坚持身穿全套厨师服，头戴厨师帽，逗趣造型惹人注目，也感受到他对烹饪的认真。对他而言，小贩个个都是厨师，身穿厨师服造型更干净，招牌和服装一致，也是一种品牌形象。

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