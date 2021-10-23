生煎南洋味 原木烤肉鲜

两知名品牌推新概念餐饮，无招牌生煎把上海生煎包加入新加坡特色，呈现南洋的鲜香与辛辣；NY Verden从美国和澳洲进口原木，肉品与海产烤出魔幻滋味。

本地两家知名餐饮品牌，无招牌海鲜（No Signboard）和老街肉骨茶（Old Street Bak Kut Teh）分别推出新的餐饮概念，即“无招牌生煎”（nosignboard Sheng Jian）和NY Verden。

无招牌海鲜的第三代林荣森说：“配合市场需要和改变，无招牌集团决定将其餐饮概念作更多元化拓展，以崭新餐饮概念和具创意又美味的食品，争取消闲餐饮和速食餐饮市场，使集团能继续在多方位，不同市场，甚至海外市场发展。”

无招牌生煎

新加坡特色生煎包

无招牌生煎的招牌生煎包。（餐馆提供）

他介绍“无招牌生煎”的特点，“招牌喷浆生煎包”不让灌汤小笼包专美，需要厨艺和经验配合，才可取得皮薄、馅鲜、汁多、底脆的口感。此外，餐馆的上海菜式加入新加坡特色的海鲜元素，打造辣椒蟹肉生煎包、辣虾米生煎包、辣椒蟹肉锅巴和辣椒蟹肉扬州炒饭等。

生煎包方面，建议点招牌喷浆（3件$5.50）、辣椒蟹（3件$6.30）和纯素生煎包（3件$5.30）。每一款呈现不同颜色的外皮，代表三种风味。

此外，推荐辣椒蟹肉酱锅巴（$14.80），炸得香脆的锅巴单吃已好，蘸了酸甜微辣的辣椒蟹肉酱，美味更上一层。另一道必点的是城隍庙虾米葱油拌面（$6.80），看似简单，其实味道丰富。弹牙爽口的面条富有葱油香味，不需要其他配料就能独当一面，吃了也比较没负担。

辣椒蟹肉酱锅巴。（餐馆提供）

NY Verden

原木烤肉品与海鲜

老街肉骨茶的第二代林冠佑创办了原木烧烤餐馆NY Verden。

NY Verden以原木烧烤的伊比利亚猪颈肉。（餐馆提供）

他说：“原木烧烤有我当童子军时的回忆，把食物放在木材上烧烤的香味，像是有魔幻般的滋味。我希望尝试一些特别的新餐饮概念，同时也可以让我们的餐饮品牌更加多元化。”

NY Verden以原木烧烤呈现料理，餐馆从美国和澳大利亚引进苹果木、樱桃木、橡木、山核桃木和贾拉木，食客点肉类和海鲜主食时，可任选用喜欢的原木烧烤，尝到每款原木烤出的不同烟熏风味。

例如，清爽的开胃菜腌西瓜（$20）以薄荷和香菜籽腌制24小时，搭配自制红鲷鱼松和食客自选原木烟熏过的鱼卵，咸甜多汁，又带烟熏香气，口感独特。主食伊比利亚猪颈肉（$32）腌制48小时，涂上小豆蔻和百里香后，低温真空慢煮72小时，再以自选原木烧烤，搭配黑蒜泥，口感细致软嫩。

清爽开胃菜腌西瓜。（餐馆提供）

甜品推荐无面粉巧克力蛋糕（$18）。使用法芙娜巧克力制作，结合了巧克力与橘子的香味，搭配咖啡脆片和马斯卡彭奶酪雪糕，甜度适中，口齿留香。

·无招牌生煎

地址：#01-137/138 South Wing of Northpoint City

1 Northpoint Dr S768019

电话：66659959

·NY Verden

地址：78 Airport Boulevard

#03-227/228 Jewel Changi Airport S819666

电话：87724227