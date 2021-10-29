狮城之心 传承“新”滋味

由新加坡品牌办事处和旅游局推出的全国营销倡议“狮城之心”（Made with Passion）标签，刚刚公布第二批入选品牌。这次荣获“狮城之心”标签的其中两个本地餐饮品牌——粿好吃和松发肉骨茶，对国人所熟悉的传特美食就有一份坚持。

本文带你一窥这两个品牌如何在传承传统饮食之余，积极研发推陈出新，让品牌焕发“新”滋味。

以红龟粿起家的粿好吃，在坚持古早味的前提下，在外形颠覆了传统认知。（图／受访者提供）

粿好吃 代代相传古早味

外婆擅长做粿，陈佩佩（56岁）对粿的热爱从小生根，并随着她选择制作红龟粿贴补家用而发芽。她在2011年创办了结合传统与创意糕粿企业——粿好吃（Kueh Ho Jiak）。

陈佩佩对制作糕粿的热情和执着，也感染了原本从事窗帘生意的女儿陈韻好加入这项事业。在母女的共同努力下，粿好吃正式走出家庭厨房，迈向品牌化，并最终得到“狮城之心”标签。

现在连11岁的孙女也会手制红龟粿送给老师和同学，让这个古早味可以代代相传。

获“狮城之心”标签受鼓舞 将推出更多新品

对于获得“狮城之心”标签，陈韻好感到非常骄傲。这证明了小贩中心的美食一样能登上大舞台。

“狮城之心”标签对陈佩佩也是莫大的肯定。她从拜师摸索提升技艺，再到拥有独立品牌并不断推出新品，她一路走来的经历践行了“热情”二字的重要性。

多年来，粿好吃坚持纯手工捏制红龟粿。陈佩佩解释说：“机器压制虽然效率更高，但也会导致粿皮变硬，无法保证最佳口感。我的孙女看着我一个个手捏红龟粿，都说阿嬷太辛苦了。”

获得“狮城之心”大大提升了本地品牌的知名度。粿好吃已与其他得到“狮城之心”标签的商家合作酝酿推出一系列具有本土特色的创意产品，共同推广本土品牌文化。

坚持原滋味 同时颠覆创新

粿好吃创办人陈佩佩（左一），与她的女儿陈韻好和孙女曾婷。（图／受访者提供）

陈佩佩从创业至今，一直坚持以新鲜的番薯来制作粿皮，制作真正古早味的红龟粿。当年在家制作外售时，就考虑到番薯粿皮更容易腐坏，因此会在送货前才新鲜蒸置并包装，确保新鲜。

现在设在丹戎巴葛熟食中心的档口也每天新鲜制作，坚持不添加任何防腐剂，让大家吃得较健康。优良的品质让粿好吃得到了“狮城之心”的青睐。

当年参与新加坡航空展活动，特别设计了飞机造型的红龟粿，精致可爱。（图／受访者提供）

创立之初陈佩佩就明白，要将一项传统美食传承下去，就需要通过创意吸引年轻食客。于是，她在外形上变通，推出不同造型的小巧红龟粿，并用不同颜色的番薯为粿皮上色，吸引眼球。

陈韻好回忆第一次受邀参加企业活动时，档口几乎没有年轻人愿意来尝吃。之后，她不但积极为企业或活动量身定做造型各异的红龟粿，也经常主办面向企业或家庭的工作坊，以趣味的方式让更多人有机会真正欣赏和传承传统糕粿。这份持之以恒的热情让粿好吃最终得到“狮城之心”的认可。

松发肉骨茶 两代人传承家的滋味

松发肉骨茶保留50多年来坚持的经典滋味。（图／受访者提供）

松发肉骨茶在1969年由杨应松一手创办。他以一台手推车为起点，起早摸黑地工作以养家糊口。

创业之初，他就悉心收集食客的反馈，历经反复钻研和摸索。正是因为践行了“狮城之心”的精神，他的心血最终凝结成了具有松发特色的古早肉骨茶配方，从此开启了这个新加坡家喻户晓的品牌。这个配方在今天也被不断微调改进，以吸引年轻受众。

松发第二代管理者杨学鹏出身商学院，他看中了肉骨茶的发展潜力，果断带领松发走出咖啡店，设独立门店，结合科技拓展业务，往品牌化发展。

除了杨学鹏，杨应松的长女杨燕宜目前担任松发肉骨茶品牌与业务总监，而次子杨智咏则负责监管食物品质和研发。如今，在家族文化的熏陶下，甚至连杨家的第三代、杨学鹏年仅六岁的儿子也已喜爱吃肉骨茶和品中国茶了。

逾50年古早味 让你带回家炮制

松发肉骨茶香料让顾客在家中也能享受松发的美味。（图／受访者提供）

“肉骨茶充满家的味道，总是伴随着暖暖的回忆。在这里，我们看到许多食客总是带着家人一起来用餐。”

考虑到许多顾客喜欢在家中烹饪，杨智咏带头研发，先后推出了松发肉骨茶香料和松发卤香料，让食客可以在家如法炮制。

松发研发自家品牌的“皇之园功夫茶”。（图／受访者提供）

肉骨茶离不开传统茶文化的传承和发扬。为了应对多元化顾客的需求，松发与本地茶叶供应商白新春历时一年研发了自家品牌茶叶“皇之园”。

这款茶叶冷热泡两相宜。冷泡茶迎合了年轻顾客以及上班族的午餐需求，因此备受欢迎。

多样化的产品也象征了“狮城之心”标签背后众多本地品牌的创新精神。

“狮城之心”见证松发的坚持

松发肉骨茶凝结两代人的心血（左起杨智咏、杨燕宜、杨应松和杨学鹏）。（图／受访者提供）

新加坡作为一个大都会，促使本地品牌不断创新，而松发也是这一精神的践行者。能够成功获得“狮城之心”标签无疑是对松发长期以来坚守品质、坚持创新的极大鼓励。

对于荣获“狮城之心”标签，创办人杨应松欣喜地表示：“希望松发品牌凭借此次入选，能不断与年轻一代建立联系，业务也能在这个充满挑战的时期逐渐复苏，为本地企业带来一些曙光 。”

接下来，松发会把“狮城之心”标签加入商品，这既是对松发多年来专注追求品质的见证，也是对本地品牌文化的最好宣传。

关于“狮城之心”标签

狮城之心的意义不仅仅只是个标签，除了驱动更多人支持本土品牌，也激发更多人将创业的梦想付诸实现。赢得标签的品牌创办人，通过分享个人创业故事，激励其他本地创业者。拥有这个标志的品牌象征着他们与本地的紧密联系以及热情。

这项倡议由新加坡品牌办事处和旅游局推出，促成品牌、行业协会和总体行业密切合作，提高本地品牌的知名度。在这项推广本地品牌的营销计划下，入选品牌也能得到更多的合作与宣传机会。

自去年2020年11月以来，首批共47个“狮城之心”品牌通过展示产品并与其他品牌创新合作，在本地消费者中提高了知名度，支持了本地的生活方式行业。为了继续向国人介绍具备良好品牌价值的本土品牌，“狮城之心”于今年4月开放申请，并得到300个品牌的热烈响应。经过行业领袖、行业协会和政府机构的严格评选，从中精选了64个品牌加入标签 。

欲了解更多详情，并查看获选的品牌，请上网查询。你也可以上网到Kris Shop和虾皮（Shopee），支持这些品牌 。

【本文由新加坡品牌办事处呈献】