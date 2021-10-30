菠萝包 有她成长的味道

菠萝包专卖店Champion Bolo Bun创办人何励宜的成长回忆里有香酥松软的菠萝包，她学艺的旅程则有师傅们无私的教导。

一般女生会憧憬有自己的甜品或蛋糕店，何励宜（22岁）则对菠萝包情有独钟。她为了学做菠萝包到香港的茶餐厅拜师学艺两年。今年，她在丹戎巴葛路的Champion Bolo Bun开业，三层楼的店专卖菠萝包。

三层楼的Champion Bolo Bun专卖菠萝包。

何励宜的店只售卖四种菠萝包：菠萝包（$4.50）、菠萝油（$5）、咖喱马铃薯菠萝包（$6）及一组四个迷你菠萝包（$4.50）。饮料有港式奶茶、柠檬茶和咖啡等。

咖喱秘方来自母亲

推荐黄金组合：菠萝油配冰奶茶。菠萝包的黄金表皮纹路清晰，口感香酥松软，夹入一块咸味牛油，一甜一咸堆叠出多层次美味。浓郁香滑的奶茶，酷似在香港茶餐厅喝到的地道口味。有别于本地较普遍的叉烧菠萝包，这里的咖喱马铃薯菠萝包源自何励宜母亲的咖喱秘方，代表着新加坡风味，胜在香浓咖喱味。

Champion Bolo Bun售卖四款菠萝包及港式饮料等。

何励宜在吉隆坡出生，父亲从事五金生意。她在小学二年级到新加坡念书，目前是新加坡和香港永久居民。疫情前每年12月学校假期，一家人会到香港旅游，何励宜每次都会到她心仪的茶餐厅吃那里的人气菠萝包，她说：“我算是吃着它的菠萝包长大的。”

何励宜跟菠萝包的渊源，也跟她从小喜欢吃面包有关。她不单爱吃面包，对面包烘焙背后的科学原理也很感兴趣。O水准毕业后，她决定追逐面包师的梦想，2016年她到台湾报读中华谷类食品工业技术研究所，“当时我在思考人生的方向，碰巧家人的朋友之前在这研究所修读有关面包烘焙的课程，后来在吉隆坡开了面包店。我决定报读同样的课程。”

香港拜师学做菠萝包

从台湾回来后，何励宜想创业，但不知道可以做些什么，“2017年，我和家人去香港旅游，我又回到喜欢的茶餐厅吃菠萝包，吃着吃着，突然有个冲动的想法，我跑到厨房请师傅教我做菠萝包，结果被拒绝了。”

她锲而不舍，三番四次回头找该师傅，最后终于成功，她笑说：“可能师傅是被我的诚意打动。”2017年至2019年她留在香港学做菠萝包。

谈到做好菠萝包的要求，她说：“就如新加坡好吃的鸡饭就那几家，香港出名的菠萝包也是那几家，重要的是采用好的食材。”

Champion Bolo Bun的港式奶茶、柠檬茶和咖啡同样讲究呈现香港的味道，茶与咖啡的配方分别源自何励宜在香港认识的李师傅和梁师傅的秘方，两名师傅都曾在“金茶王大赛”胜出。店里用三种茶叶泡茶，港式咖啡则用在澳门烘焙的咖啡豆冲泡。

Champion Bolo Bun

地址：92 Tanjong Pagar Rd S088613