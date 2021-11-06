圣沛黎洛青年厨师比赛 黄达文以自创鸭肉菜品获季军

国际烹饪比赛活动逐渐恢复，因疫情而延期的圣沛黎洛（S.Pellegrino）青年厨师比赛，上个月30日于意大利米兰举行，亚洲区代表新加坡餐馆Meta厨师黄达文（27岁，Kevin Wong），以一道自创鸭肉菜品获得季军。

冠军是英国及北欧区的Jerome Ianmark Calayag，亚军是意大利和欧洲东南区的Alessandro Bergamo。黄达文的导师是本地米其林三星法国餐馆Odette创办人兼主厨罗耶（Julien Royer）。