圣沛黎洛青年厨师比赛 黄达文以自创鸭肉菜品获季军 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄亿敏 发布 / 2021年11月6日 5:00 AM 新加坡餐馆Meta厨师黄达文（左）是圣沛黎洛青年厨师比赛亚洲区代表。（受访者提供照片） 字体大小: 小 中 大 国际烹饪比赛活动逐渐恢复，因疫情而延期的圣沛黎洛（S.Pellegrino）青年厨师比赛，上个月30日于意大利米兰举行，亚洲区代表新加坡餐馆Meta厨师黄达文（27岁，Kevin Wong），以一道自创鸭肉菜品获得季军。冠军是英国及北欧区的Jerome Ianmark Calayag，亚军是意大利和欧洲东南区的Alessandro Bergamo。黄达文的导师是本地米其林三星法国餐馆Odette创办人兼主厨罗耶（Julien Royer）。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 饮食文化 烹饪 比赛 奖美食 御宝大闸蟹宴丰腴鲜美 餐馆小贩 潮 州 美食 一网打尽