圣沛黎洛青年厨师比赛 黄达文以自创鸭肉菜品获季军

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄亿敏

发布 / 2021年11月6日 5:00 AM

新加坡餐馆Meta厨师黄达文（左）是圣沛黎洛青年厨师比赛亚洲区代表。（受访者提供照片）
新加坡餐馆Meta厨师黄达文（左）是圣沛黎洛青年厨师比赛亚洲区代表。（受访者提供照片）

字体大小:

国际烹饪比赛活动逐渐恢复，因疫情而延期的圣沛黎洛（S.Pellegrino）青年厨师比赛，上个月30日于意大利米兰举行，亚洲区代表新加坡餐馆Meta厨师黄达文（27岁，Kevin Wong），以一道自创鸭肉菜品获得季军。

冠军是英国及北欧区的Jerome Ianmark Calayag，亚军是意大利和欧洲东南区的Alessandro Bergamo。黄达文的导师是本地米其林三星法国餐馆Odette创办人兼主厨罗耶（Julien Royer）。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容