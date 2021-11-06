餐馆小贩 潮州美食一网打尽

过节知味

2021潮州节提供照片

2021潮州节的潮州美食街，集合本地多家潮州餐馆和小贩，把传统潮州美食带给食客。公众可上网订餐，给予业者迈向数码化的支持。

寻找籍贯传统美食的老饕不少，近年来开业的潮州餐馆如新潮园和大牛潮汕海鲜，弥补了一些老字号退场的缺失。

新潮园以酸菜包裹的蒸乌鱼。

由新加坡潮州八邑会馆主办、南华潮剧社协办的2021潮州节，其中一个重头环节潮州美食街，就集合了本地多家潮州餐馆和小贩，支持他们采用线上订餐平台服务。

新潮园也因此有机会尝试第一次的外卖专送体验。这家位于里峇峇利路（River Valley Rd）297号新加坡潮阳会馆的餐馆，老板谢顺德早年在加东经营如切潮州粥，三年多前才“升级”成为餐馆。

新潮园在潮州节提供的外卖配套，包括卤鸭和豆干、清蒸乌鱼、潮州肉丸和菜脯粿条等。

谢顺德说：“虽然有冷气，环境也较舒适，但我们还是有卖很多潮州粥的家常小菜，像是蒸肉饼、苦瓜炒鱼头、大蒜炒豆干、虾米辣、肉饼（潮州鱼饼），还有招牌卤鸭，很多熟客会大老远到这里吃。”

古早味蒸乌鱼与卤鹅

老板为潮州节挑选了一些比较适合外卖的菜肴，如蒸乌鱼。以酸菜包裹后蒸熟的乌鱼，本来就是冷食的，只是在餐馆堂食时改为热菜。乌鱼不去鳞以保留油脂，吃的时候整片鱼皮去掉，很鲜美的古早味。外卖配套从$100起，包括卤鸭和豆干、清蒸乌鱼、潮州肉丸和菜脯粿条。也可单点冻蟹（一只$45)、清蒸苏东和蚝煎等。

另一家在甘榜峇鲁路（Kampong Bahru Rd）61号的大牛潮汕海鲜餐馆，是20多年前到新加坡的汕头人张志柯于去年底开设，强调食材新鲜。卤鹅在本地并不多见，接近澄海地区风味，色泽较深，以大量药材和香料卤上6小时。

大牛潮汕海鲜餐馆为潮州节准备了卤鹅、冻蟹和牛肉丸汤等供公众上网订购。

牛肉丸以鲜牛肉打成泥，特别有弹性，咬下时会爆浆。外卖配套从$148起，包括卤鹅、肉丸肉饼汤、砂煲鱼、砂煲虾和菜脯粿条，可单点卤鹅（半只$82、一只$158）、卤鸭和牛肉丸。

大牛潮汕海鲜餐馆的这道潮州卤鹅在本地并不多见。

其他餐馆有潮乡味、清壶天餐馆、月亮泰国餐馆、醉花林品潮轩、汕头海鲜、潮乐轩和深利美食馆等。

传统潮州小贩美食

因为潮州节主办方的努力，公众也有机会认识更多新加坡各处的传统潮州小贩美食。如惹兰固哥（Jalan Kukoh）第1座熟食中心内有玉光熟食潮州鱼圆肉脞面、日饕福潮州猪杂汤和惹兰固哥潮州粿。

惹兰固哥熟食中心的日饕福潮州猪杂汤。

樟宜路上段第58座熟食中心内有蔡秉成潮州粿、正宗樟宜十英里菜头粿和妙香素食。武吉知马熟食中心内有星洲沙爹米粉·鱿鱼蕹菜（始创于1956年）、永记菜头粿及合众菜头粿等。

樟宜路上段第58座熟食中心内的正宗樟宜十英里菜头粿。

武吉知马熟食中心的星洲沙爹米粉·鱿鱼蕹菜。

原来新加坡售卖潮州粿和菜头粿的小贩还真不少。其他参与的小贩有粿好吃、桐泰泰式潮州粿条汤、春成肉脞面、阿嬷水粿和德明鸭饭等。好些参与者是第一次尝试外卖服务，公众只须动手点击，就能在家享用这些潮州美食，同时也能给予餐馆和小贩一些迈向数码化的鼓励。

除了熟食，主办方也网罗其他餐饮业者，提供一些可存储或送礼的选择，包括泰茂栈、鼎、亚包号、皇牌沙茶酱、双髻娘山单丛茶和贵州茅台等。今年潮州节还准备了限量的精美三层保温食盒，每个$38。

另外，今年潮州节的美食大使刘奇荣师傅有三场免费线上讲座，分享制作潮汕卤水的烹调小技巧；吃潮州糜时不可或缺的腌制小菜和咸菜；回味记忆中老公老嬷煮的传统潮州菜肴。错过昨天第一场潮州卤水讲座的，就不要错过今天上午10时的百味杂咸，和下周六（13日）下午4时半的潮汕粿品。

2021潮州节从昨天起举行至下星期天（14日），所搭建的“三维虚拟潮州村”共有12个区，除了潮州美食街，还有娱乐、旅游、购物、学习、欣赏艺术、认识会馆文化等精彩项目，以及潮州美姐选美赛。公众可到官方网站festival.teochew.sg了解详情、订购潮州美食及报名参加免费讲座。