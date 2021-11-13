鮨佐藤主厨佐藤祐二在餐台前展现完美的刀工技艺，且让食客吃到温度与味道恰到好处的食物。一期一江主厨江野茜活用食材呈现食物的美味，并讲究餐具的设计和握感。两名主厨满足了食客的味觉与视觉。

餐馆提供照片

精致日本餐馆虽然餐台座位不多，但这类餐馆近年来在本地越来越常见。开放式设计让它成为厨师发挥的舞台，呈现擅长的厨房技艺，给食客带来一场视觉和味蕾的感官秀。

鮨佐藤：展现刀工

位于登布西区的鮨佐藤（Sushi Sato）餐馆，本月初新开张，菜单走厨师做主（Omakase）路线，呈现当季食材美味。坐在餐台前，能近距离看主厨佐藤祐二的刀工技艺，尤其在准备刺身时动作快而准。

鮨佐藤餐馆主厨佐藤祐二。

只见他拿起柳刃刀，以一个后拉的动作一刀划开鱼肉，精准利落。日本厨师向来很注重刀工技术，认为刀的锋利度会影响食物口感，使用锋利的刀子可减少肉汁流失。从科学角度来说，即指不破坏食物细胞组织结构。

从刺身拼盘里的赤贝和比目鱼（Hirame），到鲔鱼、海鲷（Seabream）、缟鲹（Shima aji）等寿司，吃起来肉感实在，味道鲜嫩。

刺身拼盘，每一片鱼肉一刀划开，展现的是厨师利落刀法。

他的两道招牌菜也运用利落刀法。一道“乌贼素面”（Ika somen）他将乌贼切成条状，看起来像面条，而且宽度一致。加入日式高汤、淮山丝、海胆、紫苏叶和现磨的山葵拌在一起吃，嚼劲十足，鲜味满满。因空运食材的档期，这道菜只限每星期二和五的晚餐。

鮨佐藤餐馆主厨佐藤祐二的招牌菜乌贼素面，乌贼切成条状。

另外，一道鲔鱼泥寿司（Negitoro）由剁得细碎的鲔鱼和腌白萝卜组合起来，厨师快刀落下，迅速包起寿司卷直接拿到食客前，接过手后直接入口品尝鱼肉油脂的绵滑。

鲔鱼泥寿司里的鱼肉被剁得细碎，带来绵滑口感。

拥有26年经验的佐藤祐二，曾在本地Hashida餐馆任职。他注重食物的温度，冷食或热吃，都要在最合适的温度吃下，所以他选择在餐台处烤制梭鱼或煮汤，然后热腾腾送到食客面前。

用餐环境有特色，地点适中但又给人远离尘嚣的谧静感，门前的日式禅意小花园，听着潺潺流水，心情惬意。午餐套餐从$150++起，晚餐从$380++起。餐台座位有限，用餐等候名单已排到明年初。

地址：6B Dempsey Rd S247662

电话：69718265

网址：www.sushi-sato.com

一期一江：与美食相会

主打精致割烹（Kappo）路线的一期一江（Ichigo Ichie），主厨江野茜擅长活用时令季材，为食客打造专属的美味之约。

一期一会，是由日本茶道发展而来的词语，意思是指怀着“难得一面，世当珍惜”的心情来诚心礼遇对方。江野茜以此延伸至用餐体验，让每次到访用餐的人与美食相会。

试吃一道日式砂锅饭配伊贺牛寿喜烧，确实让人品尝这分简单的美好。伊贺牛历史悠久，向来是日本优质牛肉品，而且只选小母牛，肉质柔滑，味道甜美。

日式砂锅饭配伊贺牛寿喜烧，吃出食材美味。

据知特选30个月大的小母牛，所以肉味更香浓。江野茜也注重“把饭煮好”，以北海道水和昆布煮成的日本越光米（Koshihikari）米饭，掀开锅盖时闻到一股米香味，入口粒粒分明。配着牛肉寿喜烧一起吃，特别下饭。

一期一江餐馆主厨江野茜。

割烹女厨师不多，江野茜原本热爱美术，后来对厨艺产生兴趣，于Tsuji Culinary Institute毕业后到东京餐馆学艺。2017年，她加入新加坡Sushi Kimura餐馆团队。集合经验和对美术的爱好，她渐渐自成风格，去年开设一期一江。

拿手的虾素面以亚洲面食为灵感，一抹柚子辣椒酱和本地人吃虾面干时所加的辣椒酱一样，画龙点睛，增添一分清新感。

一期一江餐馆的虾素面，可加一抹日式柚子辣椒酱一起吃。

除了对味道的追求，江野茜也讲究餐具的设计和握感，所以装盛面食的陶瓷碗是特别定制的。餐馆的摆设橱柜上也展示不少艺术品，有的是她个人的收藏，食客可边吃边欣赏。午餐从$128++起，晚餐则从$338++起。

地址：1 Nanson Rd #02-07A Intercontinental Robertson Quay S238909

电话：90182897

网址：www.ichigoichie.com.sg