Sabai Sabai Thai Private Kitchen 道地与时令泰式料理

订户

来自 / 联合早报

文 /
黄靖晶

发布 / 2021年11月13日 5:00 AM

外脆内嫩的泰式辣椒酱炸鲈鱼。（餐馆提供）
外脆内嫩的泰式辣椒酱炸鲈鱼。（餐馆提供）

字体大小:

泰式料理餐馆Sabai Sabai Thai Private Kitchen“隐藏”在华丽坊（Valley Point）的南记里面，是肥雄餐饮集团旗下新的泰国餐饮品牌。

主食推荐泰式辣椒酱炸鲈鱼（$32.80），外脆内嫩的鱼肉十分可口，加上厨师特调的酸甜辣椒酱汁，更是美味。泰国主厨用了两种辣椒和泰国棕榈糖调制该辣椒酱汁，蘸了酱汁的鱼肉口口香甜。泰式青柠蒸苏东（$19.80）也值得一尝，借由清甜带酸的泰式青柠汁带出苏东的鲜甜，苏东越嚼越有味。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容