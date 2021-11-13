Sabai Sabai Thai Private Kitchen 道地与时令泰式料理 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄靖晶 发布 / 2021年11月13日 5:00 AM 外脆内嫩的泰式辣椒酱炸鲈鱼。（餐馆提供） 字体大小: 小 中 大 泰式料理餐馆Sabai Sabai Thai Private Kitchen“隐藏”在华丽坊（Valley Point）的南记里面，是肥雄餐饮集团旗下新的泰国餐饮品牌。主食推荐泰式辣椒酱炸鲈鱼（$32.80），外脆内嫩的鱼肉十分可口，加上厨师特调的酸甜辣椒酱汁，更是美味。泰国主厨用了两种辣椒和泰国棕榈糖调制该辣椒酱汁，蘸了酱汁的鱼肉口口香甜。泰式青柠蒸苏东（$19.80）也值得一尝，借由清甜带酸的泰式青柠汁带出苏东的鲜甜，苏东越嚼越有味。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 Sabai Sabai Thai Private Kitchen 食TIPS 喂饱感的日式料理 螃蟹盛宴秋色生鲜