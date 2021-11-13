Sabai Sabai Thai Private Kitchen 道地与时令泰式料理

泰式料理餐馆Sabai Sabai Thai Private Kitchen“隐藏”在华丽坊（Valley Point）的南记里面，是肥雄餐饮集团旗下新的泰国餐饮品牌。

主食推荐泰式辣椒酱炸鲈鱼（$32.80），外脆内嫩的鱼肉十分可口，加上厨师特调的酸甜辣椒酱汁，更是美味。泰国主厨用了两种辣椒和泰国棕榈糖调制该辣椒酱汁，蘸了酱汁的鱼肉口口香甜。泰式青柠蒸苏东（$19.80）也值得一尝，借由清甜带酸的泰式青柠汁带出苏东的鲜甜，苏东越嚼越有味。