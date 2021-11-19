被绿意包围 植物园中品尝精致小贩美食

提及“环境优美”、“精致美食”，或许大家的第一印象都是餐厅。但隐藏在植物园中的食阁，却为小贩中心开辟出另一条路线。来看看以法国料理闻名的Les Amis集团，旗下的古鲁尼食阁（Cluny Food Court）如何将小贩美食精致化吧！

生滚石斑鱼腩粥（$13.80）

“妹记”的招牌之一：生滚石斑鱼腩粥（品牌提供）

除了在邵氏大厦（Shaw Centre），你现在也可以在植物园品尝到这一家来自香港旺角知名粥店“妹记”的粥品。招牌之一的生滚石斑鱼腩粥没有一般鱼粥的腥味，取而代之的是浓浓的“镬气”香（Wok Hei）。秘诀原来是厨师先香煎鱼腩，再将鱼肉加入生滚粥里，将粥的口感提升到另一个层次。

招牌不见天叉烧云吞面（$8）

肥瘦适中的叉烧搭配富有嚼劲的面条是“来发吧”的特色菜。（品牌提供）

来发吧使用不见天制成的叉烧，肥瘦适中。此外，他们对辣椒酱也很讲究，不仅有蘸叉烧的辣椒酱、也有拌面的辣椒酱。值得一提的是，附上的牛奶色汤更是精心用大骨熬制而成的汤，诚意十足。

烧烤拼盘（$24）

不同部位的肉质满足你多样化口感的需求。（品牌提供）

猪肋骨、三层肉、手撕猪肉，一道菜就能满足你所有对不同部位的肉质要求。腌制肉的香料非常足够，再加上凉拌卷心菜和薯条，饱足感满分。

食阁共有6个摊位，分别是来发吧、妹记、Project Penyek by Ansar、S’mao Barbecue、Piccante Pronto、和一个饮料摊位。

逛完植物园后想来点小贩美食，古鲁尼食阁（Cluny Food Court）会是个不错的选择！

古鲁尼食阁（Cluny Food Court）

地址：1J Cluny Road, Singapore 259607

营业时间：8:00am - 9:30pm

电话：9625 3593