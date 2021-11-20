Greenwood Fish Market 丰盛海鲜拼盘迎佳节

迈入今年最后一个月份，Greenwood Fish Market带来全新冷海鲜拼盘。

自取或外送可供二至四人享用的冷海鲜拼盘（$99），包括半只清蒸波士顿龙虾、剑鱼片、生蚝、贻贝、蛤蜊、熟虾和苹果木熏三文鱼。供六至八人的拼盘（$288）则包括300克阿拉斯加帝王蟹腿及其他海鲜。来自世界各地的生蚝拼盘（12只）从$54起。