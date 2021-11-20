Greenwood Fish Market 丰盛海鲜拼盘迎佳节 订户 来自 / 联合早报 文 / 陈爱薇 发布 / 2021年11月20日 5:00 AM Greenwood Fish Market 下个月推出的全新冷海鲜拼盘，网罗世界各地的鲜美海鲜。（餐馆提供） 字体大小: 小 中 大 迈入今年最后一个月份，Greenwood Fish Market带来全新冷海鲜拼盘。自取或外送可供二至四人享用的冷海鲜拼盘（$99），包括半只清蒸波士顿龙虾、剑鱼片、生蚝、贻贝、蛤蜊、熟虾和苹果木熏三文鱼。供六至八人的拼盘（$288）则包括300克阿拉斯加帝王蟹腿及其他海鲜。来自世界各地的生蚝拼盘（12只）从$54起。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 哪里尝鲜 Greenwood Fish Market 齿颊生津 异 风味 Gaggan Anand限时餐馆 吸睛又“叛逆”的用餐体验