Greenwood Fish Market 丰盛海鲜拼盘迎佳节

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来自 / 联合早报

文 /
陈爱薇

发布 / 2021年11月20日 5:00 AM

Greenwood Fish Market 下个月推出的全新冷海鲜拼盘，网罗世界各地的鲜美海鲜。（餐馆提供）
Greenwood Fish Market 下个月推出的全新冷海鲜拼盘，网罗世界各地的鲜美海鲜。（餐馆提供）

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迈入今年最后一个月份，Greenwood Fish Market带来全新冷海鲜拼盘。

自取或外送可供二至四人享用的冷海鲜拼盘（$99），包括半只清蒸波士顿龙虾、剑鱼片、生蚝、贻贝、蛤蜊、熟虾和苹果木熏三文鱼。供六至八人的拼盘（$288）则包括300克阿拉斯加帝王蟹腿及其他海鲜。来自世界各地的生蚝拼盘（12只）从$54起。

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