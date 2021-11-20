Swish Rolls 牛角包与瑞士卷 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄靖晶 发布 / 2021年11月20日 5:00 AM 本地糕点品牌Ollella创办人陈秀玉（左）与烘焙主厨李玮靖（右）联手打造新品牌Swish Rolls。（品牌提供） 字体大小: 小 中 大 一个牛角包、一片瑞士卷，配上一杯热咖啡，就是甜美的下午茶时光。本地糕点品牌Ollella创办人陈秀玉与烘焙主厨李玮靖联手打造新品牌Swish Rolls，主打牛角包和瑞士卷。酥脆松软的牛角包，咸味的有海盐牛油、火腿芝士；甜味的则有杏仁奶油馅和巧克力，价格介于$1.80至$3.50。推荐海盐牛油牛角包，咸中带点像蜂蜜的微甜，有如咸焦糖般咸咸甜甜的滋味，讨好味蕾，是四种口味中最能展示牛角包香气的。杏仁奶油馅结合杏仁与淡淡兰姆香味，满足想吃甜点的味蕾。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 食TIPS Swish Rolls 齿颊生津 异 风味 Gaggan Anand限时餐馆 吸睛又“叛逆”的用餐体验