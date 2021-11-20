Swish Rolls 牛角包与瑞士卷

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来自 / 联合早报

文 /
黄靖晶

发布 / 2021年11月20日 5:00 AM

本地糕点品牌Ollella创办人陈秀玉（左）与烘焙主厨李玮靖（右）联手打造新品牌Swish Rolls。（品牌提供）
本地糕点品牌Ollella创办人陈秀玉（左）与烘焙主厨李玮靖（右）联手打造新品牌Swish Rolls。（品牌提供）

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一个牛角包、一片瑞士卷，配上一杯热咖啡，就是甜美的下午茶时光。

本地糕点品牌Ollella创办人陈秀玉与烘焙主厨李玮靖联手打造新品牌Swish Rolls，主打牛角包和瑞士卷。

酥脆松软的牛角包，咸味的有海盐牛油、火腿芝士；甜味的则有杏仁奶油馅和巧克力，价格介于$1.80至$3.50。推荐海盐牛油牛角包，咸中带点像蜂蜜的微甜，有如咸焦糖般咸咸甜甜的滋味，讨好味蕾，是四种口味中最能展示牛角包香气的。杏仁奶油馅结合杏仁与淡淡兰姆香味，满足想吃甜点的味蕾。

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