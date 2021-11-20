餐馆提供照片

中东与地中海美食，从肉类、海产到蔬果，各色菜肴特色鲜明。香格里拉酒店外卖中东料理，滨海花园则有地中海餐馆新张，让食客展开异地风味之旅。吃腻了中西餐或日韩餐？何不尝尝风情万种的中东或地中海料理。新加坡香格里拉酒店推出新的外卖品牌Safiya主打中东料理；滨海湾花园花穹新开的餐馆Hortus则专注地中海料理，邀食客探索异国风味。

Hortus鲜甜的琥珀鱼生鱼片。

中东特色开胃菜

Safiya的中东料理给人留下的印象是：色香味俱全。

开胃菜“Duo Dips”（$14+）有茄子泥（Baba Ghanouj）和鹰嘴豆泥双重风味。中东菜中常见的茄子泥，是用茄子泥、橄榄油、柠檬汁、芝麻酱制成的前菜，通常搭配软皮塔饼（pita bread）食用，流行在黎凡特（Levant，泛指东地中海区域）地区，尤其是叙利亚。喜欢茄子泥带有淡淡的烤茄子味，口感绵密浓稠，单吃已很美味，配上爽脆多汁的石榴有画龙点睛之妙。这道开胃菜的鹰嘴豆泥充满浓郁的豆香味，用软皮塔饼蘸着吃，越嚼越香。

由鹰嘴豆制成的炸丸子“Falafel”（$15+），结合桂皮、小豆蔻、丁香和孜然等七种香料的迷人香味，外酥内软，最适合当解馋的小吃。

较特别的是传统黎巴嫩开胃菜酿葡萄叶包饭（Warak Enab，$14+），酷似“饭团”，腌制葡萄叶的馅料有大葱、番茄、欧芹、柠檬、薄荷和石榴酱，酸香醒味。

“Duo Dips”呈现茄子泥风味。

酿葡萄叶包饭是传统黎巴嫩开胃菜。

主食方面推荐中东鸡肉串“Shish Tawook”（$20+），鸡胸肉用辣番茄酱腌制过，软嫩香甜，搭配腌大葱吃更爽口。烤虎虾“Rubyan Meshwi”（$28+）同样令人回味，虎虾用柠檬、芫荽和蒜头调出鲜味。

传统中东肉食菜肴“Shish Tawook”鸡肉串软嫩香甜。

中东甜品也充满惊喜。建议点黎巴嫩传统甜点Meghli（$9+），米饭布丁上铺满椰丝和坚果，传统上是庆祝生日和节日的甜点，口感顺滑不甜腻。若喜欢重甜口味，可选土耳其经典甜品果仁蜜饼“Baklava”（$14+）。由28层超薄酥皮制成，每层酥皮都有糖浆和开心果碎，层层叠叠，又甜又脆。

花园的地中海风味

在滨海湾花园花穹的餐馆Hortus用餐，享受被花草包围的美景，享用地中海风味美食。

餐馆有北非、希腊、土耳其、南欧等料理，展示各地优质食材的鲜美。

地中海美食的“主角”之一是海鲜，加上健康的橄榄油，爽口的蔬果，醇厚的乳酪等，风味无穷。

餐馆的主食呈现海鲜的原汁原味，例如西澳弗里曼特尔（Fremantle）的章鱼（$32），以木烤章鱼搭配哈里萨辣酱，简单好味。另一道蛤蜊料理“Venus Clams”（$35），用蒜头、辣椒、橄榄油和土耳其著名的拉克酒（raki）烹煮，突显海鲜的鲜甜风味。又如，琥珀鱼生鱼片（$22），配有石榴、石榴糖蜜、薄荷、莳萝、特级初榨橄榄油和意大利乌鱼子，富有深海的美味。

Hortus香浓的蛤蜊料理“Venus Clams”。

想让味蕾清爽一下，西瓜沙拉（$15）是不错的选择，拌有橄榄、芝士、薄荷和罗勒，甜中带咸的多汁口感颇解暑。

Hortus多汁西瓜沙拉。

土耳其人喜欢酸奶，而且多数吃咸的酸奶，土耳其酸奶蛋（Cilbir），这道水波蛋料理就结合了酸奶和烤芦笋，味道比想象中顺口。

·Safiya

订餐网站：bit.ly/SLSSafiya

电话：62134398

·Hortus

地址：18 Marina Gardens Dr

#01-09 Flower Dome S018953

电话：67020158