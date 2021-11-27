餐馆提供照片

品尝北宋大文豪苏东坡诗词里的美馔，领略人生百味。这场文学与美食的用餐体验，呈上经典的“东坡肉”，以及各种苏东坡爱吃的生鲜海产与粥品。

北宋文学家苏轼也是众所周知的美食家，今年是这名大文豪逝世920周年，本地餐馆嬿青私房菜于12月2日至5日推出“诗酒趁年华——东坡宴”，让人品尝诗词里的美食馔羞，领略人生百味。

餐馆创办人王嬿青说：“我一直觉得餐饮背后有精神世界，一道菜能代代流传下来，谁吃过它或曾在什么宴会上出现过，受欢迎背后必有道理。”她解释，苏东坡多次被贬，但继续创作把生活过好，对照现在人们面对疫情的情况，希望能让人从美食和文学里找到力量。

嬿青私房菜自2019年于文华购物廊开业以来，举办过结合文学与美食的主题式用餐体验活动，如张爱玲下午茶和周璇晚宴，受到食客喜爱。

这次的东坡宴，也是一场美食、文学、艺术及时尚的飨宴。菜单设计从苏东坡的官场仕途、人生哲学和诗词作品里取得灵感，巧思处处。

前菜“人生百味五小碟”集合酸甜苦辣咸滋味，象征苏东坡崎岖的仕途和人生起落。

前菜“人生百味五小碟”，金沙蛋黄鸭、韭香腐皮、橙味鱿鱼、清香马兰头和五香带鱼卷，集合酸甜苦辣咸滋味，象征苏东坡崎岖仕途和人生起落。接着喝松茸鸡汤，仿佛感受苏轼诗词里的乐观主义，如“此心安处是吾乡”一句让人学会调整心态，古典文学也能成为现代人的“心灵鸡汤”。

苏东坡爱吃的菜品

以现代用语来形容的话，经常在诗文里提及美食的苏东坡是个“吃货”。主菜有著名的东坡肉，以及苏东坡爱吃的生蚝、鱼和粥品。

东坡肉，是东坡宴的主角之一。

东坡肉是经典江浙菜，苏东坡爱吃猪肉也留下很多相关诗篇。当年他在杭州发动民工疏浚西湖，筑堤建桥，后称“苏堤”，百姓送猪肉和酒给他以示心意，苏东坡就教人如何制作红酥酥的猪肉，人们为了纪念他，命名为“东坡肉”。

苏东坡也爱吃生蚝，在《食蚝》中写道“肉与浆入水与酒并煮，食之甚美”。已年过花甲的他，再次被贬到海南岛时，百姓送给他生蚝，他采用两种方法烹饪，一种和酒一起煮，另一种直接在火上烤。这次菜单上的花雕鹅肝醉生蚝，用传统花雕酒还原东坡食蚝方法，并加上鹅肝，多一份奢华感。

苏东坡爱吃鱼，这道鱼子酱相思鱼在清蒸鱼上加鱼子酱，味道更有层次。

同样增添了优质口味的是鱼子酱相思鱼，新鲜嫩滑的清蒸鱼肉加上鱼子酱，味道更有层次。苏东坡对吃鱼的记载非常多，其中《超然台记》是王嬿青非常喜欢的一篇，尤其形容和友人抓鱼食鱼喝酒的部分，一派轻松。

小龙虾海鲜粥配南瓜饼，自成一格。

除了吃鱼吃肉，苏东坡也吃清粥小菜荠菜羹，厨师团队以此创出改良版小龙虾海鲜粥配南瓜饼，以带咸甜味的南瓜饼搭配海鲜，自成一格。

荔枝冰沙，凉意沁心。

另外，也发挥创意将苏东坡爱吃的荔枝，制成甜品荔枝冰沙，凉意沁心。

美食当前，食客可搭配“诗百篇”（Chapter and Verse）的雷司令白葡萄酒和黑皮诺（Pinot Noir）或梅洛（Merlot）红葡萄酒。

此外，也能欣赏书法家陈亮所写的苏轼的不同诗词句子。本地知名时装设计师黄华（Thomas Wee）和本地老字号首饰品牌发珠宝行（Foundation Jewellers）也将分别展示苏东坡主题服饰及首饰。

12月2日至5日“诗酒趁年华——东坡宴”特备书法时尚珠宝展示，每人$188＋＋（不含酒），或每人$228＋＋（含一杯红葡萄酒和一杯白葡萄酒），午晚餐都有供应。12月6日至明年1月30日有促销，五人用餐只收四人费用，附带条件。

地址：333A Orchard Rd

Mandarin Gallery #04-22 S238897

电话：68361188／90180833

网站：www.yansdining.com