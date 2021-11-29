陈泂江提倡素食主义 但吃不起“苦”

陈泂江自认人生还不够苦？太饿所以意外爱上豆芽？（点击看视频找答案！）

陈泂江日前出席植物肉食品代言活动，分享他健康饮食的经验。自认是吃货的他，对吃的东西都非常挑剔，却因特别爱动物、爱地球而起了“吃全素”的念头。他透露自己曾尝试吃全素长达六个月，“我试过但我没办法完完全全吃全素。我是觉得慢慢地、慢慢地找到最好的那个方式才去尝试。”他以过来人的经验补充道，“最难的是生活习惯，我们毕竟不是（适合吃）“全素的社会”，尤其新加坡我们美食特别多。”

回忆起那六个月，陈泂江也因吃素而感受到社交压力。家人需要特别准备他全素的那一份、朋友想去的餐厅可能没有提供全素的菜单、剧组的场务有时会订不到全素的餐点……因此，在以“不影响别人 ”的前提下，陈泂江选择当起“弹性素食者”（Flexitarian），每周设定一天为“Green Day”，灵活地养成吃素习惯。“一天可以变两天，我们慢慢增加。”

谈起植物肉食品，陈泂江认为“口感”和“味道”是两大关键。代言产品中他最喜欢鸡块，“如果鸡块可以做得这么真实，其它食物我肯定都可以接受”。

“弹性素食者”陈泂江，却不是每一种蔬菜都爱吃！他一聊起苦瓜时整张脸都皱起来，还有哪一种蔬菜是他无法接受的呢？原本不爱吃豆芽的他，为什么会突然改变？

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