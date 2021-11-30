新加坡美食至尊2021成绩出炉

第五届“新加坡美食至尊”（Singapore Food Masters 2021）成绩出炉！

经公众投选和获得评审青睐的12家获奖食肆、餐馆中有8家是首次入榜，其中包括：第一街潮州鱼汤、KRAPOW泰式街边美食及鼎记等。

各区前三甲食肆、餐馆以地铁路线分划，共分为：南北区、环线区、东西区及东北区，获奖名单如下：

南北区

Dajie Makan Place

地址：Blk 744 Yishun Street 72 #01-193 S760744

KRAPOW Thai Street Food

地址：14 Scotts Road #03-26/27 Far East Plaza S228213

Shrimp Prawn Seafood

地址：53 Boat Quay S049842

南北区美食三甲之一的Shrimp Prawn Seafood。

环线区

鼎记

地址：284 Bishan Street 22 #01-211 S570284

EagleWings Loft

地址：9 King Albert Park #01-14/33/34/56/57 KAP Residences Mall S598332

环线区三甲美食之一EagleWings Loft。

Little Lazy Lizard

地址：789 Bukit Timah Road S269763

东西区

金隆海鲜楼

地址：Bedok North Ave 2 Blk 412 #01-152 S460412

老世界肉骨茶与炒粥

地址：Blk 204 Bedok North Street 1 #01-393 S460204

The Coco Rice

地址：Blk 30 Seng Poh Rd Tiong Bahru Market #02-58 S168898

获颁东西区三甲美食之一的The Coco Rice。

东北区

阿嫲吃面

地址：23 Serangoon Central #04-36/37 NEX S556083

第一街潮州鱼汤

地址：1014 Upper Serangoon Rd S534752

荣获东北区三甲美食之一的第一街潮州鱼汤。

Lazy Lizard The Promenade

地址：183 Jalan Pelikat #01-20 The Promenade S537643

今年，“新加坡美食至尊”也特别增设历届各区得票最高的“长期优胜奖”（Longest-Running Award），鼓励长期为食客提供美食的餐馆与食肆，得奖名单如下：

南北区

沈希鱼鰾猪肚鸡汤

地址ION Orchard 2 Orchard Turn Food Opera B4 Stall 04 S238801

环线区

Abalone Ginseng Buddha Jumps Over Wall

地址：Marina Bay Sands Rasapura Masters 2 Bayfront Ave #B2-49A/50-53 Stall 16 S018972

东西区

陈生成山瑞补品

地址： 29 Lorong Bachok S387791

东北区

Lazy Lizard The Promenade

地址：183 Jalan Pelikat #01-20 The Promenade S537643

今年共有逾100家食肆、餐馆参与第五届“新加坡美食至尊”竞赛。经过为期一个月的网络投选，共收到逾7万6000张票，从中选出每一区票数最高的10个摊位或餐馆后，再由评审暗访，根据食物味道、呈现方式、服务水平、卫生程度以及是否物有所值打分，选出各区前三甲。

评审之一的电台96.3好FM DJ林安娜说：“每一次的评比对业者和食客都获益，得奖摊位或餐馆要更努力做美食回馈顾客，食客也可以通过今年的得奖名单发掘还有什么好吃的。”

今年首次获奖的The Coco Rice摊主陈婉莹受访时说（41岁）：“我们很荣幸能参与新加坡美食至尊2021，更感谢食客支持和评审们的青睐。我们还很新，开设在中峇鲁熟食中心的摊位只开业了八个月，能够名列三甲对我们来说是个惊喜，也觉得自己很幸运。从网络居家生意出发到开设实体摊档，对我们来说是一大挑战。新加坡美食至尊是一个很好的平台，让更多人能认识到我们的品牌。”