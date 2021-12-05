红酒炖牛肉 朴实温润家之味

红酒和牛肉天生绝配，法国人在吃这道经典菜时，最喜欢搭配马铃薯泥，朴实家常，充满田园气息。这道菜的主料可以多变，马铃薯泥要想口感绵密，马铃薯的选择十分考究。

红酒炖牛肉是法国经典菜，红酒和牛肉天生绝配，可以软化肉质，吃起来更多汁，经加热的红酒酒精挥发，剩下葡萄的清香。当地人最喜欢搭配马铃薯泥一起吃，有种传统朴实的法国田园气息。

这也是新加坡市中心索菲特酒店（Sofitel Singapore City Centre）执行主厨迪布瓦（Jean-Charles Dubois）所喜爱的一道家乡菜。他是法国人，从小在法国卢瓦尔河谷（Loire Valley）昂热村（Angers Village）长大，父亲是厨师，也在村里经营旅馆。

新加坡市中心索菲特酒店执行主厨迪布瓦。

入行后，他于法国巴黎米其林餐馆如Jacques Cagna和L'Espadon工作，也曾于新加坡莱佛士酒店Raffles Grill任职。喜欢法国菜的饕客，应该在本地餐馆The French Kitchen及Balzac Brasserie品尝过他的拿手菜。

主料多变

迪布瓦烹饪风格多变，能驾驭精致法式菜，也能呈现道地家乡美味。他说，红酒炖牛肉配马铃薯泥是家里过节聚会时的必备，红酒汤水收汁后，质感稠度适中最美味。

他认为这道菜具多变性，不同食材，能烹制出不同美味。他说：“如果不吃牛肉，可以换成鸡肉、鱼肉、羊肉。圣诞节吃剩的火鸡，也能用来烹制。”

问迪布瓦关于搭配马铃薯的吃法，他兴致勃勃说起了背后的历史故事。马铃薯是16世纪从南美洲传入欧洲，最初欧洲人不喜欢吃或当成贫民食物，直到18世纪的一连串饥荒问题，迫使人们放下偏见。当时法国农业学家Antoine-Augustin Parmentier当战俘时在狱中吃了几年马铃薯，注意到它有很高的饮食价值，从政后成功说服法王，马铃薯自法王路易十六开始普及开来。今时今日，在法国菜单上若看到Parmentier这字，就和马铃薯有关。

迪布瓦推荐，要达到绵密的口感效果，可挑选美国爱达荷州（Idaho）马铃薯，它柔软顺滑，吸收牛油奶油香气后很芳香。

从不给孩子点儿童餐

他和新加坡籍太太育有一子一女，13岁的女儿喜欢烹饪，包括这道红酒炖牛肉，说时难掩父亲的骄傲和满足。他认为家长不妨多找机会和孩子一起下厨，他说：“我从小就让孩子们接触和认识不同食材和味道，比如外出用餐时，从不点儿童餐；我们回法国探亲时，也让他们有机会去钓鱼、采集蘑菇，然后下厨、品尝。”迪布瓦曾出版儿童书“Around the World with Sophie and Remy”，以主厨两个子女为角色，述说他们环游世界的神奇旅程，并加入12个国家地区的25个食谱。

周末有空时，他会为家人下厨，也常到本地湿巴刹买菜。今年圣诞节，他已计划好在家下厨，准备这道红酒炖牛肉配马铃薯泥，搭配火鸡、鲜蚝和鹅肝冻，“女儿应该会准备法式苹果挞。”

红酒炖牛肉配马铃薯泥（四至六人份）

Parmentier Red Wine Braised Beef Potato Puree

红酒炖牛肉配马铃薯泥的材料。

材料：

牛小排400克、红酒500毫升、红萝卜100克、洋葱100克、韭葱50克、红葱头20克、鸡汤500毫升（根据个人选择）、白蘑菇50克、马铃薯1公斤、奶油500克、牛油250克。

方法：

1. 在平底锅里加热橄榄油，放入牛肉和一把盐。开中火煮约6分钟，直到牛肉转熟。

2. 加入红萝卜、韭葱、洋葱、红葱头和白蘑菇一起炒。也可多加一点盐。翻炒至食材都变软，约10分钟。

3. 加入红酒煮约2分钟。如需要，可再加入鸡汤煮约7分钟。记得不时搅匀。

4. 马铃薯去皮后压成泥。

5. 在另一锅里处理马铃薯泥。用中小火将奶油和牛油加热融化，放入马铃薯泥，加入盐和胡椒调味。

6. 在容器里先放入炖牛肉和蔬菜，然后铺上马铃薯泥。放入烤箱里，以180摄氏度烤约20分钟，或直到表层转为焦褐色。