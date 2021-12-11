糕点盛装甜了圣诞 香草乳酪班兰意式圣诞面包

无甜蜜不圣诞，每年圣诞季，本地各大酒店和蛋糕店纷纷推出圣诞主题蛋糕与甜点，每一款都别具特色。

美食记者为你推荐多款颜值与美味兼具的圣诞节限定甜点，用甜蜜装点佳节！

清新黄梨和香梨水果树桐蛋糕。（The Marmalade Pantry）

在家庆祝圣诞节的话，摆上一个设计精致的树桐蛋糕，就很有佳节的氛围。新加坡瑞吉酒店今年的树桐蛋糕，有巧克力、白森林、覆盆子香草及一款以酒店名称为名的蛋糕（$87）。后者集合香草、栗子和杏仁口味，层次丰富。另有一款造型蛋糕Cream Cheese Strawberry Sudachi（$82），像是圣诞老人圆润身形，相当逗趣。乳酪蛋糕配乳酪慕丝，还可品尝到草莓和柑桔的果香。

不同口味的树桐蛋糕。（新加坡瑞吉酒店）

上述蛋糕从即日起售至本月31日，须提前一天预订，可上网bit.ly/GiftatSRS或拨电65066813。

想要品尝带有本地风味的佳节蛋糕，卡尔登酒店今年新推出班兰芋头蛋糕（$60），班兰雪纺蛋糕内层铺上了芋泥，风味无穷。半圆形的镜面蛋糕，外层看上去又滑又亮，让人食指大动。

镜面班兰芋头蛋糕是酒店今年的新品。（卡尔登酒店）

酒店另一招牌甜点是自制的榛果巧克力潘那朵尼（Panettone，$30），这款意大利圣诞面包，有香浓的巧克力味，咬下时还可吃到榛果和白兰地酿制的樱桃。从即日起至本月25日订购可拨电64157887，或上网celebrations.carltonhotel.sg。