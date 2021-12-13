转眼又到了12月。在这个雨季，zaobao.sg为大家献上4个热饮食谱。一起来看看！

1）热红酒

雨季气温骤降，最适合懒洋洋地窝在家里，喝一口热红酒（Mulled Wine），暖暖地啜饮下肚。这款加热的红葡萄酒，同时含有肉桂、丁香、柠檬、鲜橙汁等，是欧洲人的冬日暖饮，每次喝上，都会想起欧洲圣诞市集，无比怀念那一杯弥漫着圣诞气息的酒香。

在家煮上一锅热红酒，家中弥漫着红酒与香料暖融融的味道，增添浓郁的圣诞气息。喜欢热红酒浓浓的肉桂香，混着香橙和柠檬的味道，沁人心脾！

果味酒香缭绕的热红酒。（叶晓虹摄）

食材（5人份）：

黄糖 3汤匙

红酒 1瓶

鲜橙 1个

柠檬 1个

肉桂棒1根

丁香 5至6个

八角 1个

小豆蔻 2颗

月桂叶1片

做法：

首先将鲜橙、柠檬去皮，备用。 取一个锅，放入黄糖，挤入橙汁、柠檬汁，加入肉桂棒、八角、丁香、小豆蔻、月桂叶，依序加入橙皮、柠檬皮，一边搅拌，以小火煮约7分钟。 倒入红酒，继续以小火低温煮10分钟，适当搅拌。 筛除香料，即可盛杯享用。

2）棉花糖热巧克力

棉花糖配热巧克力，巧克力热乎乎喝下，配软绵绵的棉花糖，入口即化。尤其适合冷天享用，大人小孩都难以抗拒它的魅力。

热巧克力上层的奶泡，让人想起冬天的白雪。只需一个小步骤，家里没有电动打泡机也没问题，用手打的打蛋器就可以了。

加入棉花糖或巧克力酱，自由点缀，不妨让家里的小朋友们动手，一起度过甜蜜的下午。

巧克力热乎乎喝下，配软绵绵的棉花糖，入口即化。（黄亿敏摄）

食材（1人份，可根据个人喜好调整分量）：

巧克力可可粉（2-4汤匙）

牛奶（500毫升，包括打牛奶泡用）

棉花糖

巧克力酱

做法：

把约350毫升牛奶倒入锅里加热，微热即可。加入巧克力可可粉拌匀，倒入杯子。 制作奶泡步骤时，把其余牛奶微微加热，用手打蛋器快速打泡。 倒在热巧克力上面，加入棉花糖，淋上巧克力酱就完成！

3）薄荷奶茶

奶茶是新加坡人爱喝的热饮，只要稍加一些简单食材，就可边听雨声边品清新。

薄荷是最普通的香草之一，容易买到，也可自种。薄荷的功能很多，基本上有镇静紧张情绪、促进新陈代谢、提振精神和促进消化。

薄荷茶也可以加入生姜片、桂皮、丁香和巧克力等，发挥更多变化。除了加鲜奶，也可以豆奶取代。茶包可试用红茶或绿茶，味道有些不同，不妨都试做看你喜欢哪款？

薄荷茶也可加入生姜片、桂皮、丁香和巧克力等，发挥更多变化。（陈爱薇摄）

食材（2人份）：

薄荷 10至12片

茶包 两个（或两茶匙茶粉）

清水 两杯半（或500毫升）

鲜奶 适量

砂糖 适量

做法：

薄荷叶先净，捏碎，更能出味。 水煮滚后加入薄荷叶碎，煮约五分钟，接着加入茶包，再煮一分钟。 过滤掉薄荷和茶叶后倒入杯里，加入适量的鲜奶和砂糖，即可。

4）红枣姜茶

年底雨季天气转凉，喝红枣姜茶有驱寒功效，帮助温暖身体。这款养生饮料的配料简单，包括红枣、姜片和红糖。建议选文冬姜，因为它的味道比其他的姜更香更辣。糖方面，建议选红糖，它的营养成分比白砂糖高。

有驱寒功效的红枣姜茶。（黄靖晶摄）

食材 （1人分量） ：

红枣 5枚

姜片 4-5片

红糖 1汤匙

做法：