美食达人最爱的油鸡 摊主揭秘：内有乾坤

来自 / 早报数码

剪辑 /
林伟健

摄像 /
叶振忠

编导 /
陈爱薇

发布 / 2021年12月16日 8:00 AM

元朗油鸡博士专卖正宗港式油鸡及自创的咸鸡。（龙国雄摄）
元朗油鸡博士专卖正宗港式油鸡及自创的咸鸡。（龙国雄摄）

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对本地小贩美食情有独钟的美食作者、米其林厨师及艺人，多年来在全岛各处寻美食，他们分享心目中最回味的小贩美食，从慰藉人心的盘中餐体会小贩的坚持与心力。

黄长彦医生以江夏二郎的笔名为《联合早报》撰写美食专栏《饭饭之辈》，今年5月结集出版成同名双语美食书，书中好些篇章触及小贩美食。他对牛车水有着满满的回忆和情感，牛车水熟食中心内的“元朗油鸡博士”是其中一家心头好。

元朗油鸡博士摊主王强与黄医生的交情，可追溯到20年前。王强（62岁）于1989年从香港到新加坡的酒楼工作，两年后在金文泰一带当起小贩，售卖烧腊。当时黄医生就开始光顾，直到王强搬到中峇鲁熟食中心，也一路支持。

油鸡卤水内有乾坤

王强的正宗港式卤鸡，用了当归等18种材料熬成一锅卤水，再将鸡只放入卤约30分钟。卤水里头有两件“秘密武器”，第一件是八爪鱼干，第二件是本地已很少人会用到的，点击观看以下视频请王强解答！ 难怪卤水不只有咸甜香，还有鲜味。

美食达人必吃的港式小炒、点心、炒粿条等究竟在哪里？点击阅读：美食达人必吃小贩美食 落足心思足以回味

配合本地小贩文化申遗成功一周年，联合早报副刊一连三个星期六为读者发掘小贩传承美食达人寻味小贩美食，以及小贩如何拓展饮食版图的故事。更多精彩的小贩故事，请前往zaobao.sg专页浏览。

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