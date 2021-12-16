美食达人最爱的油鸡 摊主揭秘：内有乾坤

对本地小贩美食情有独钟的美食作者、米其林厨师及艺人，多年来在全岛各处寻美食，他们分享心目中最回味的小贩美食，从慰藉人心的盘中餐体会小贩的坚持与心力。

黄长彦医生以江夏二郎的笔名为《联合早报》撰写美食专栏《饭饭之辈》，今年5月结集出版成同名双语美食书，书中好些篇章触及小贩美食。他对牛车水有着满满的回忆和情感，牛车水熟食中心内的“元朗油鸡博士”是其中一家心头好。

元朗油鸡博士摊主王强与黄医生的交情，可追溯到20年前。王强（62岁）于1989年从香港到新加坡的酒楼工作，两年后在金文泰一带当起小贩，售卖烧腊。当时黄医生就开始光顾，直到王强搬到中峇鲁熟食中心，也一路支持。

油鸡卤水内有乾坤

王强的正宗港式卤鸡，用了当归等18种材料熬成一锅卤水，再将鸡只放入卤约30分钟。卤水里头有两件“秘密武器”，第一件是八爪鱼干，第二件是本地已很少人会用到的，点击观看以下视频请王强解答！ 难怪卤水不只有咸甜香，还有鲜味。

美食达人必吃的港式小炒、点心、炒粿条等究竟在哪里？点击阅读：美食达人必吃小贩美食 落足心思足以回味

配合本地小贩文化申遗成功一周年，联合早报副刊一连三个星期六为读者发掘小贩传承、美食达人寻味小贩美食，以及小贩如何拓展饮食版图的故事。更多精彩的小贩故事，请前往zaobao.sg专页浏览。